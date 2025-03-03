03 марта 2025

Челябинский экс-замгубернатора не смог отменить взыскание десятков миллионов

© Служба новостей «URA.RU»
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Андрей Косилов не смог отменить взыскание 73,139 млн рублей
Андрей Косилов не смог отменить взыскание 73,139 млн рублей Фото:

Бывший первый заместитель губернатора Челябинской области Андрей Косилов не смог оспорить взыскание с него 73,139 млн рублей. Как следует из данных уральского арбитража, решения первой и второй инстанции остались без изменений.

«Информация о принятом судебном акте. Оставить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу — без удовлетворения», — отметил Арбитражный суд Уральского округа в картотеке.

Кассационная жалоба была подана в январе. Спор связан с убытками, которые Косилов причинил агрохолдингу «Равис — птицефабрика Сосновская». Суды признали, что действия бывшего руководителя сформировали недополученную выгоду от продаж жмыха рапса и подсолнечника. Культуры передавались в бывший совхоз семьи Косиловых «Береговой» (Каслинский район) на переработку, жмых потом сам же исполнитель и покупал. Однако делал он это по ценам в 17-20 раз ниже рыночных.

По результатам судов взыскания оспоренных 110,47 млн рублей приставы начали в декабре 2024 года. Тогда же они добились списания 92,6 млн рублей со счета арбитражного суда. Средства Косилов перечислил, чтобы снять арест со своих активов.

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Бывший первый заместитель губернатора Челябинской области Андрей Косилов не смог оспорить взыскание с него 73,139 млн рублей. Как следует из данных уральского арбитража, решения первой и второй инстанции остались без изменений. «Информация о принятом судебном акте. Оставить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу — без удовлетворения», — отметил Арбитражный суд Уральского округа в картотеке. Кассационная жалоба была подана в январе. Спор связан с убытками, которые Косилов причинил агрохолдингу «Равис — птицефабрика Сосновская». Суды признали, что действия бывшего руководителя сформировали недополученную выгоду от продаж жмыха рапса и подсолнечника. Культуры передавались в бывший совхоз семьи Косиловых «Береговой» (Каслинский район) на переработку, жмых потом сам же исполнитель и покупал. Однако делал он это по ценам в 17-20 раз ниже рыночных. По результатам судов взыскания оспоренных 110,47 млн рублей приставы начали в декабре 2024 года. Тогда же они добились списания 92,6 млн рублей со счета арбитражного суда. Средства Косилов перечислил, чтобы снять арест со своих активов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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