Челябинский экс-замгубернатора не смог отменить взыскание десятков миллионов

Бывший первый заместитель губернатора Челябинской области Андрей Косилов не смог оспорить взыскание с него 73,139 млн рублей. Как следует из данных уральского арбитража, решения первой и второй инстанции остались без изменений.
«Информация о принятом судебном акте. Оставить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу — без удовлетворения», — отметил Арбитражный суд Уральского округа в картотеке.
Кассационная жалоба была подана в январе. Спор связан с убытками, которые Косилов причинил агрохолдингу «Равис — птицефабрика Сосновская». Суды признали, что действия бывшего руководителя сформировали недополученную выгоду от продаж жмыха рапса и подсолнечника. Культуры передавались в бывший совхоз семьи Косиловых «Береговой» (Каслинский район) на переработку, жмых потом сам же исполнитель и покупал. Однако делал он это по ценам в 17-20 раз ниже рыночных.
По результатам судов взыскания оспоренных 110,47 млн рублей приставы начали в декабре 2024 года. Тогда же они добились списания 92,6 млн рублей со счета арбитражного суда. Средства Косилов перечислил, чтобы снять арест со своих активов.
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