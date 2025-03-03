Текслер распределил новые партийные посты в челябинской «Единой России»

На заседании политсовета челябинского реготделения «Единой России» под председательством секретаря отделения, губернатора Алексея Текслера, назначены кураторы двух новых партийных проектов. Об этом сообщил присутствовавший на заседании корреспондент URA.RU.
«Региональным координатором партийного проекта „Выбор сильных“ стал директор ледового дворца „Уральская молния“ Денис Лапотышкин. Координатором проекта „Мир возможностей“ назначена директор областного центра дополнительного образования детей Ольга Растегняева», — сообщил корреспондент агентства.
«Проект „Выбор сильных“ ставит целью создание условий для того, чтобы как можно больше россиян регулярно занимались спортом. Реализация проекта направлена на развитие и популяризацию на территории РФ единоборств, включая самбо, дзюдо, и спортивную борьбу.
Проект «Мир возможностей» направлен на создание условий для поддержки позитивной социальной активности среди молодежи, детей и взрослых. Проект ставит целью формирование гармонично развитой и социально ответственной личности и направлен на усиление роли традиционных ценностей.
Лапотышкин является депутатом гордумы Челябинска и возглавляет фракцию ЕР. Также он является региональным координатором федерального партийного проекта «Детский спорт». Лапотышкину и Растегняевой по 49 лет. В центре допобразования детей последняя работает с 2008 года.
Текслер поручил до 17 марта координаторам всех партийных проектов предложить планы по реализации проектов на 2025 год. Секретарям местных отделения партий совместно с координаторами в тот же срок поручено провести заседания местных политсоветов и принять планы реализации новых партийных проектов.
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