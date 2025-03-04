Челябинским каменщикам готовы платить до 135 тысяч рублей в месяц. Скрин

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В регионе зарплата у каменщиков выросла на 202%
В регионе зарплата у каменщиков выросла на 202% Фото:

В Челябинске зимой 2025 года больше всего стали зарабатывать каменщики, штукатуры и кровельщики. За год спрос на сотрудников этих специальностей вырос в четыре раза. Самый высокий средний заработок оказался у каменщиков, которым готовы платить более 135 000 рублей в месяц за полный рабочий день, сообщили в пресс-службе «Авито Работа».

«В Челябинской области по итогам зимы самый высокий заработок оказался у каменщиков. В среднем таким специалистам готовы платить 135 000 рублей в месяц. Количество вакансий для каменщиков за год увеличилось на 202%. Также высокооплачиваемыми специалистами в строительной сфере по итогам зимы оказались плиточники и монтажники. Средний заработок специалистов зимой — 106 000 и 109 000 рублей соответственно», — сообщается на сайте.

В сравнении с аналогичным периодом 2024 года, больше всего в Челябинской области вырос спрос на кровельщиков — на 216%, а средние зарплатные предложения для новых сотрудников составили 59 451 рублей в месяц. Как отмечают в пресс-службе, рост объемов отделочных и фасадных работ, а также растущий спрос на ремонтные услуги привели к значительному увеличению количества вакансий для таких специалистов в строительной сфере.

В Челябинске за год спрос на каменщиков вырос в четыре раза
В Челябинске за год спрос на каменщиков вырос в четыре раза
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В Челябинске зимой 2025 года больше всего стали зарабатывать каменщики, штукатуры и кровельщики. За год спрос на сотрудников этих специальностей вырос в четыре раза. Самый высокий средний заработок оказался у каменщиков, которым готовы платить более 135 000 рублей в месяц за полный рабочий день, сообщили в пресс-службе «Авито Работа». «В Челябинской области по итогам зимы самый высокий заработок оказался у каменщиков. В среднем таким специалистам готовы платить 135 000 рублей в месяц. Количество вакансий для каменщиков за год увеличилось на 202%. Также высокооплачиваемыми специалистами в строительной сфере по итогам зимы оказались плиточники и монтажники. Средний заработок специалистов зимой — 106 000 и 109 000 рублей соответственно», — сообщается на сайте. В сравнении с аналогичным периодом 2024 года, больше всего в Челябинской области вырос спрос на кровельщиков — на 216%, а средние зарплатные предложения для новых сотрудников составили 59 451 рублей в месяц. Как отмечают в пресс-службе, рост объемов отделочных и фасадных работ, а также растущий спрос на ремонтные услуги привели к значительному увеличению количества вакансий для таких специалистов в строительной сфере.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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