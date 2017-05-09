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09 мая 2017
08 мая 2017
Главные новости Москвы
20:23  09 мая 2017 0

«Бессмертный полк» в Москве установил рекорд

"Бессмертный полк" 2017 года стал рекорднымФото: Википедия

Нынешний День Победы стал рекордным для шествия «Бессмертный полк» в Москве. Акция 2017 года собрала в столице самое большое количество участников за всю историю.

«В Москве „Бессмертный полк“ уже собрал более 750 тысяч участников. Люди продолжают присоединяться к шествию», — цитирует RT сообщение МВД.

Возможно позже, когда будут сделаны окончательные подсчеты, цифра еще изменится. Однако, по официальным данным, в 2016 году в акции в Москве приняли участие около 700 тысяч человек. Таким образом, рекорд в любом случае побит.

Евгений Лазарев
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