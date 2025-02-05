Никарагуа обвинила сельхоз организацию ООН в неуважении и вышла из ее состава

Правительство Никарагуа (страна Центральной Америки) обвинило продовольственную и сельскохозяйственную организацию Объединенных Наций (ФАО) в злонамеренной публикации неподтвержденной информации и вышло из ее состава. Об этом сообщил глава никарагуанского МИД Вальдрак Йенчке.
«Позиция ФАО неприемлема, недопустима и неуважительна. В связи с этим мы сообщаем о выходе Никарагуа из этой организации и требуем немедленного закрытия ее представительства и офисов в Никарагуа», — сказал Вальдрак Йенчке. Заявление размещено на сайте телевизионного канала Canal 4.
Правительство Никарагуа в своем обращении к генеральному директору ФАО Цюй Дунъюю критически отозвалось о докладе «Состояние продовольственной безопасности и питания в мире в 2024 году», обвиняя его в необъективности и распространении ложной информации с политическими мотивами. Никарагуанское правительство подчеркивает, что международные организации должны уважать суверенитет государств и получать согласие на использование подобных данных.
ФАО в своем докладе указывает, что в 2022 году 27,3% населения Никарагуа (около 1,9 миллиона человек) не имели доступа к здоровому питанию и страна столкнулась с дефицитом продовольствия. Отмечалось, что высокая доля бедного населения не могла позволить себе полноценное питание из-за недостаточного дохода.
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