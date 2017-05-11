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11 мая 2017
15:31  11 мая 2017 4

Треть россиян занимается самолечением

Клипарт. Медицина., медицина, воздух, лечение, астма, дыхание, ингалятор, болезнь
Россияне не хотят ходить лечиться к докторамФото: Александр Елизаров © URA.RU

Около 35% россиян при первых признаках болезни предпочитают заниматься самолечением. Таковы выводы исследования ВЦИОМа.

При появлении первых симптомов болезни в поликлинику обращаются менее половины граждан — 46%. Примерно каждый десятый россиянин предпочитает лечиться в частной клинике. Вообще ничего не предпринимают, надеясь, что все «само пройдет», 4% респондентов, а 1% пытается решить свою проблему у целителя. Данные исследования приводит информагентство Nation News.

Результаты опроса указывают на крайне сложную ситуацию в сфере здравоохранения, считает руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМа Михаил Мамонов. «Это свидетельствует и об уровне доверия медицинским учреждениям, и о доступности самих медицинских услуг», — приводит слова эксперта портал «Утро.ру».

Мамонов отметил, что улучшение ситуации в здравоохранении является одним из ключевых запросов населения к власти.

Между тем этот же опрос свидетельствует о том, что своим здоровьем на данный момент в той или иной степени удовлетворены 84% россиян.

Нина Калинина
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