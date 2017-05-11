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11 мая 2017
10 мая 2017
09 мая 2017
21:01  11 мая 2017 0

КПРФ и «Совесть» выступили в поддержку гаишника, объявившего войну начальству. Молодежь вышла на улицы. ФОТО

Югорские радикалы поддержали нового "единственного честного гаишника"Фото: Общественная организация "Совесть"

Сургутская организация «Совесть» (с 2017 года является боевым крылом городского отделения КПРФ) провела одиночный пикет в поддержку инспектора ГИБДД Сергея Иванова, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Акция протеста состоялась на улице 30 лет Победы, 42, рядом со зданием ГАИ. Молодой человек пикетировал с баннером, выступая в защиту полицейского. Об этом в четверг, 11 мая, сообщил «URA.RU» сам Иванов.

Очевидец события утверждает, что молодой человек просто ходил по улице с транспарантом, не нарушая общественный порядок. По версии Иванова, активиста изначально хотели задержать и доставить в отдел полиции, но от этой идеи отказались. Член «Совести» остался протестовать на улице.

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Как заявил организатор одиночного пикета Сергей Чичканов, «Совесть» поддерживает Иванова. «Мы требуем немедленно прекратить преследование Сергея Иванова и порочную практику кумовства в органах внутренних дел. Перед законом все равны, в том числе и сынок бывшего главы ГИБДД ХМАО», — отметил организатор акции протеста.

Также, по словам активиста организации, одиночные пикеты — только первые шаги, в дальнейшем будет санкционирован и организован массовый митинг в защиту инспектора.

Напомним, организация «Совесть» появилась в Сургуте в конце 2000-х годов, она пропагандирует здоровый образ жизни и патриотизм, однако получила скандальную славу.

Общественная организация известна благодаря череде массовых акций протеста, в числе которых пикеты, митинги и «сухая голодовка». Также радикалы настаивали на отставке начальника сургутского УМВД Александра Ерохова.

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Пикет возле здания ГАИ в Сургуте Фото: Общественная организация «Совесть»

Сергей Иванов тем временем является подозреваемым в уголовном деле, где его обвиняют в превышении должностных полномочий. По словам инспектора, уголовное преследование связано с его попытками привлечь к ответственности за нарушение закона сына экс-главы ГИБДД Сергея Алгазина.

Игорь Волосин
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