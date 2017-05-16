Одно из подразделений мэрии Перми возглавил «варяг» из Екатеринбурга

14:47 16 мая 2017 0

Екатеринбуржец Евгений Мельников назначен начальником управления информационных технологий администрации Перми Фото: Павел Бедняков © URA.RU

Екатеринбуржец Евгений Мельников назначен начальником управления информационных технологий администрации Перми. Денис Соловьев, исполнявший обязанности главы подразделения, уволился по собственному желанию, рассказали «URA.RU» в пресс-службе мэрии.

Приказ о назначении Евгения Мельникова подписал глава Перми Дмитрий Самойлов. Чиновник приступил к своим обязанностям во вторник, 16 мая. Он родился в Екатеринбурге, в 2004 году окончил Уральский государственный технический университет по специальность инженер. Долгое время был топ-менеджером уральского филиала ПАО «Мегафон».

Напомним, управление информационных технологий администрации Перми существует без начальника почти два года. Предыдущий глава подразделения Михаил Бобров уволился из мэрии в августе 2015 года. После этого и. о. руководителя управления был назначен его зам Денис Соловьев. Он тоже покинул горадминистрацию по собственному желанию.