Где и с кем известные пермяки встретят Новый год

Одни едут на дачу, а другие — в вотчину Деда Мороза

12 декабря 2024 в 16:09 Размер текста - 17 +

К Новому году готовятся все пермяки Фото: Илья Московец © URA.RU Новый год обычно принято встречать с близкими в уютной домашней атмосфере. Многие пермяки также стараются придерживаться этого правила. А вот на каникулы у всех разные планы. Одни будут кататься на лыжах, а другие намерены даже поработать. О том, как и где известные жители Перми и Пермского края планируют провести праздничные дни, они рассказали URA.RU. Игорь Сапко будет кататься на лыжах Игорь Сапко предпочитает Новый год встречать за городом страница Игоря Сапко в соцсети «ВКонтакте» Фото: Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко встретит Новый год с родными и близкими на даче в настоящем зимнем лесу. На праздничном столе по традиции будет фирменное семейное блюдо — пельмени с мясом, салом и капустой. Елку омбудсмен уже поставил, а украшали ее всей семьей. «Новогоднюю красавицу в этом году поставил рано, уже в начале декабря. Очень уж хотелось новогоднего настроения. А каникулы проведу в активном формате в родном Пермском крае. Обязательная программа — беговые лыжи, произвольная — путешествия по Прикамью», — поделился c URA.RU планами Игорь Сапко. Альберт Макаров отдохнет в тишине Актер любит смотреть фильм «Один дома» сайт «Театра-Театра» Фото: Актер пермского «Театра-Театра» и номинант национальной театральной премии «Золотая маска» Альберт Макаров решил встретить Новый год тихо и по-домашнему. «Самое главное новогоднее чудо для меня, это отсутствие театра и любого вида творчества. Для меня в этом плане все очень просто — диван, хороший фильм и тишина», — рассказал URA.RU актер. И добавил, что его любимый праздничный фильм — это «Один дома». При этом, несмотря на столь будничное отношение к празднику, новогоднюю елку Альберт Макаров все же поставил и украсил. Марина Федункив следует советским традициям Марина Федункив встретит Новый год с семьей Фото: Предоставленно ТНТ Пермская актриса сериала «Реальные пацаны» (16+) и телеведущая Марина Федункив встретит Новый год со своей семьей, в которой недавно случилось пополнение. У актрисы родился сын. Отцом стал итальянский бизнесмен Стефано Маджи, а крестным отцом — российский певец Филипп Киркоров. В целом планы на новогоднюю ночь у Марины Федункив традиционные. «Новый год для меня — это праздник родом из детства, поэтому празднуем по старым, советским традициям. Оливье, шампанское, поздравление президента по телевизору. Но обойдемся без запуска салютов, потому что мои собаки их пугаются», — рассказала URA.RU актриса. Дмитрий Малютин планирует кататься с горок Зимние каникулы Малютин проводит активно Фото: Сергей Русанов © URA.RU Председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин признается, что встретит Новый год в семейном кругу. За праздничным столом соберутся дети и родители. Депутат таким образом отмечает праздник ежегодно. Естественно, не обойдется без подарков. Их на Новый год получат все, а самые младшие члены семьи — в первую очередь. Ну, а сами новогодние каникулы Дмитрий Малютин с родными проведет более активно. «Запланировали традиционные зимние активности. Это катание на ледяных горках, лыжах и санках», — рассказал URA.RU народный избранник. Сергей Исаев отметит день рождения В праздничную ночь депутат планирует поиграть в настольные игры Фото: Сергей Исаев В кругу друзей и родных встретит Новый год и депутат пермского заксобрания Сергей Исаев. Все соберутся за большим столом. Готовиться к празднику народный избранник и его семья начали еще в начале декабря — тогда для создания новогоднего настроения украсили дом. Саму праздничную ночь депутат планирует провести у камина со свечами. Все будут играть в различные настольные игры. URA.RU Сергей Исаев признался, что для него это двойной праздник. «Жду поздравлений с днем рождения. Он у меня тоже в этот день. А в каникулы с детьми поедем в вотчину Дела Мороза, в Великий Устюг — на новогоднем поезде», — рассказал депутат. Павел Печенкин поедет на дачу Кинорежиссер нарядит елку на улице у дома страница Павла Печенкина в соцсети «ВКонтакте» Фото: Пермский кинорежиссер и президент фестиваля документальных фильмов «Флаэртиана» Павел Печенкин на Новый год решил уехать на дачу. Там же соберется вся его семья. Елку будут наряжать в саму новогоднюю ночь. Причем — живую, которая растет у крыльца. Ну, а в каникулы Павел Печенкин подумывает немного поработать. Для этого, признается, сложится подходящая обстановка. «На каникулах мне хотелось бы посидеть за компьютером. Может быть, начну писать книгу. Художественные мемуары, как и все авторские книги — так называемый нон-фикшн», — поделился с URA.RU кинорежиссер. Анна Батагова приготовит пельмени с сюрпризом Глава Чердыни в Новый год любит ходить в баню Фото: компания «Алендвик» У главы Чердынского округа Анны Батаговой и ее семьи на Новый год есть традиция. Это поход в баню — как в знаменитом советском фильме «Ирония судьбы». А еще на праздничном столе обязательно должны быть пельмени. Их подадут сразу после боя курантов. В каждом пельмене есть сюрприз. «С большого блюда каждый берет пельмени, вот тут и может попасться пельмени с сюрпризом — счастливые — и как раз по его попавшейся начинке определяем, что ждет каждого в наступившем году», — рассказала URA.RU Анна Батагова. И поделилась с редакцией, что означает та или иная начинка в угощении: Укроп (зелень) — здоровье;

Перец — острые ощущения;

Монетка — богатство;

Уголек — семейное тепло;

Черный перец горошком — удача;

Рис — благосостояние в доме

Соль — оберег на весь год;

Сахар — сладкая жизнь;

Горох — путешествие;

Тесто вместо начинки — счастье и сытый год Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новый год обычно принято встречать с близкими в уютной домашней атмосфере. Многие пермяки также стараются придерживаться этого правила. А вот на каникулы у всех разные планы. Одни будут кататься на лыжах, а другие намерены даже поработать. О том, как и где известные жители Перми и Пермского края планируют провести праздничные дни, они рассказали URA.RU. Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко встретит Новый год с родными и близкими на даче в настоящем зимнем лесу. На праздничном столе по традиции будет фирменное семейное блюдо — пельмени с мясом, салом и капустой. Елку омбудсмен уже поставил, а украшали ее всей семьей. «Новогоднюю красавицу в этом году поставил рано, уже в начале декабря. Очень уж хотелось новогоднего настроения. А каникулы проведу в активном формате в родном Пермском крае. Обязательная программа — беговые лыжи, произвольная — путешествия по Прикамью», — поделился c URA.RU планами Игорь Сапко. Актер пермского «Театра-Театра» и номинант национальной театральной премии «Золотая маска» Альберт Макаров решил встретить Новый год тихо и по-домашнему. «Самое главное новогоднее чудо для меня, это отсутствие театра и любого вида творчества. Для меня в этом плане все очень просто — диван, хороший фильм и тишина», — рассказал URA.RU актер. И добавил, что его любимый праздничный фильм — это «Один дома». При этом, несмотря на столь будничное отношение к празднику, новогоднюю елку Альберт Макаров все же поставил и украсил. Пермская актриса сериала «Реальные пацаны» (16+) и телеведущая Марина Федункив встретит Новый год со своей семьей, в которой недавно случилось пополнение. У актрисы родился сын. Отцом стал итальянский бизнесмен Стефано Маджи, а крестным отцом — российский певец Филипп Киркоров. В целом планы на новогоднюю ночь у Марины Федункив традиционные. «Новый год для меня — это праздник родом из детства, поэтому празднуем по старым, советским традициям. Оливье, шампанское, поздравление президента по телевизору. Но обойдемся без запуска салютов, потому что мои собаки их пугаются», — рассказала URA.RU актриса. Председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин признается, что встретит Новый год в семейном кругу. За праздничным столом соберутся дети и родители. Депутат таким образом отмечает праздник ежегодно. Естественно, не обойдется без подарков. Их на Новый год получат все, а самые младшие члены семьи — в первую очередь. Ну, а сами новогодние каникулы Дмитрий Малютин с родными проведет более активно. «Запланировали традиционные зимние активности. Это катание на ледяных горках, лыжах и санках», — рассказал URA.RU народный избранник. В кругу друзей и родных встретит Новый год и депутат пермского заксобрания Сергей Исаев. Все соберутся за большим столом. Готовиться к празднику народный избранник и его семья начали еще в начале декабря — тогда для создания новогоднего настроения украсили дом. Саму праздничную ночь депутат планирует провести у камина со свечами. Все будут играть в различные настольные игры. URA.RU Сергей Исаев признался, что для него это двойной праздник. «Жду поздравлений с днем рождения. Он у меня тоже в этот день. А в каникулы с детьми поедем в вотчину Дела Мороза, в Великий Устюг — на новогоднем поезде», — рассказал депутат. Пермский кинорежиссер и президент фестиваля документальных фильмов «Флаэртиана» Павел Печенкин на Новый год решил уехать на дачу. Там же соберется вся его семья. Елку будут наряжать в саму новогоднюю ночь. Причем — живую, которая растет у крыльца. Ну, а в каникулы Павел Печенкин подумывает немного поработать. Для этого, признается, сложится подходящая обстановка. «На каникулах мне хотелось бы посидеть за компьютером. Может быть, начну писать книгу. Художественные мемуары, как и все авторские книги — так называемый нон-фикшн», — поделился с URA.RU кинорежиссер. У главы Чердынского округа Анны Батаговой и ее семьи на Новый год есть традиция. Это поход в баню — как в знаменитом советском фильме «Ирония судьбы». А еще на праздничном столе обязательно должны быть пельмени. Их подадут сразу после боя курантов. В каждом пельмене есть сюрприз. «С большого блюда каждый берет пельмени, вот тут и может попасться пельмени с сюрпризом — счастливые — и как раз по его попавшейся начинке определяем, что ждет каждого в наступившем году», — рассказала URA.RU Анна Батагова. И поделилась с редакцией, что означает та или иная начинка в угощении: