Где и с кем известные пермяки встретят Новый год

Одни едут на дачу, а другие — в вотчину Деда Мороза

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Пресс-тур в лесничество по заготовке новогодних елей. Свердловская область, Первоуральск, зима, варежки, елочная игрушка, новый год, еловые ветки
К Новому году готовятся все пермяки Фото:

Новый год обычно принято встречать с близкими в уютной домашней атмосфере. Многие пермяки также стараются придерживаться этого правила. А вот на каникулы у всех разные планы. Одни будут кататься на лыжах, а другие намерены даже поработать. О том, как и где известные жители Перми и Пермского края планируют провести праздничные дни, они рассказали URA.RU.

Игорь Сапко будет кататься на лыжах

Игорь Сапко предпочитает Новый год встречать за городом
Игорь Сапко предпочитает Новый год встречать за городом
Фото:

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко встретит Новый год с родными и близкими на даче в настоящем зимнем лесу. На праздничном столе по традиции будет фирменное семейное блюдо — пельмени с мясом, салом и капустой. Елку омбудсмен уже поставил, а украшали ее всей семьей. «Новогоднюю красавицу в этом году поставил рано, уже в начале декабря. Очень уж хотелось новогоднего настроения. А каникулы проведу в активном формате в родном Пермском крае. Обязательная программа — беговые лыжи, произвольная — путешествия по Прикамью», — поделился c URA.RU планами Игорь Сапко.

Альберт Макаров отдохнет в тишине

Актер любит смотреть фильм «Один дома»
Актер любит смотреть фильм «Один дома»
Фото:

Актер пермского «Театра-Театра» и номинант национальной театральной премии «Золотая маска» Альберт Макаров решил встретить Новый год тихо и по-домашнему. «Самое главное новогоднее чудо для меня, это отсутствие театра и любого вида творчества. Для меня в этом плане все очень просто — диван, хороший фильм и тишина», — рассказал URA.RU актер. И добавил, что его любимый праздничный фильм — это «Один дома». При этом, несмотря на столь будничное отношение к празднику, новогоднюю елку Альберт Макаров все же поставил и украсил.

Марина Федункив следует советским традициям

Марина Федункив
Марина Федункив встретит Новый год с семьей
Фото:

Пермская актриса сериала «Реальные пацаны» (16+) и телеведущая Марина Федункив встретит Новый год со своей семьей, в которой недавно случилось пополнение. У актрисы родился сын. Отцом стал итальянский бизнесмен Стефано Маджи, а крестным отцом — российский певец Филипп Киркоров. В целом планы на новогоднюю ночь у Марины Федункив традиционные. «Новый год для меня — это праздник родом из детства, поэтому празднуем по старым, советским традициям. Оливье, шампанское, поздравление президента по телевизору. Но обойдемся без запуска салютов, потому что мои собаки их пугаются», — рассказала URA.RU актриса.

Дмитрий Малютин планирует кататься с горок

Митинг День защитника отечества. Пермь
Зимние каникулы Малютин проводит активно
Фото:

Председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин признается, что встретит Новый год в семейном кругу. За праздничным столом соберутся дети и родители. Депутат таким образом отмечает праздник ежегодно. Естественно, не обойдется без подарков. Их на Новый год получат все, а самые младшие члены семьи — в первую очередь. Ну, а сами новогодние каникулы Дмитрий Малютин с родными проведет более активно. «Запланировали традиционные зимние активности. Это катание на ледяных горках, лыжах и санках», — рассказал URA.RU народный избранник.

Сергей Исаев отметит день рождения

В праздничную ночь депутат планирует поиграть в настольные игры
Фото: Сергей Исаев

В кругу друзей и родных встретит Новый год и депутат пермского заксобрания Сергей Исаев. Все соберутся за большим столом. Готовиться к празднику народный избранник и его семья начали еще в начале декабря — тогда для создания новогоднего настроения украсили дом. Саму праздничную ночь депутат планирует провести у камина со свечами. Все будут играть в различные настольные игры. URA.RU Сергей Исаев признался, что для него это двойной праздник. «Жду поздравлений с днем рождения. Он у меня тоже в этот день. А в каникулы с детьми поедем в вотчину Дела Мороза, в Великий Устюг — на новогоднем поезде», — рассказал депутат.

Павел Печенкин поедет на дачу

Кинорежиссер нарядит елку на улице у дома
Фото: страница Павла Печенкина в соцсети «ВКонтакте»

Пермский кинорежиссер и президент фестиваля документальных фильмов «Флаэртиана» Павел Печенкин на Новый год решил уехать на дачу. Там же соберется вся его семья. Елку будут наряжать в саму новогоднюю ночь. Причем — живую, которая растет у крыльца. Ну, а в каникулы Павел Печенкин подумывает немного поработать. Для этого, признается, сложится подходящая обстановка. «На каникулах мне хотелось бы посидеть за компьютером. Может быть, начну писать книгу. Художественные мемуары, как и все авторские книги — так называемый нон-фикшн», — поделился с URA.RU кинорежиссер.

Анна Батагова приготовит пельмени с сюрпризом

Глава Чердыни в Новый год любит ходить в баню
Фото: компания «Алендвик»

У главы Чердынского округа Анны Батаговой и ее семьи на Новый год есть традиция. Это поход в баню — как в знаменитом советском фильме «Ирония судьбы». А еще на праздничном столе обязательно должны быть пельмени. Их подадут сразу после боя курантов. В каждом пельмене есть сюрприз. «С большого блюда каждый берет пельмени, вот тут и может попасться пельмени с сюрпризом — счастливые — и как раз по его попавшейся начинке определяем, что ждет каждого в наступившем году», — рассказала URA.RU Анна Батагова. И поделилась с редакцией, что означает та или иная начинка в угощении:

  • Укроп (зелень) — здоровье;
  • Перец — острые ощущения;
  • Монетка — богатство;
  • Уголек — семейное тепло;
  • Черный перец горошком — удача;
  • Рис — благосостояние в доме
  • Соль — оберег на весь год;
  • Сахар — сладкая жизнь;
  • Горох — путешествие;
  • Тесто вместо начинки — счастье и сытый год

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Новый год обычно принято встречать с близкими в уютной домашней атмосфере. Многие пермяки также стараются придерживаться этого правила. А вот на каникулы у всех разные планы. Одни будут кататься на лыжах, а другие намерены даже поработать. О том, как и где известные жители Перми и Пермского края планируют провести праздничные дни, они рассказали URA.RU. Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко встретит Новый год с родными и близкими на даче в настоящем зимнем лесу. На праздничном столе по традиции будет фирменное семейное блюдо — пельмени с мясом, салом и капустой. Елку омбудсмен уже поставил, а украшали ее всей семьей. «Новогоднюю красавицу в этом году поставил рано, уже в начале декабря. Очень уж хотелось новогоднего настроения. А каникулы проведу в активном формате в родном Пермском крае. Обязательная программа — беговые лыжи, произвольная — путешествия по Прикамью», — поделился c URA.RU планами Игорь Сапко. Актер пермского «Театра-Театра» и номинант национальной театральной премии «Золотая маска» Альберт Макаров решил встретить Новый год тихо и по-домашнему. «Самое главное новогоднее чудо для меня, это отсутствие театра и любого вида творчества. Для меня в этом плане все очень просто — диван, хороший фильм и тишина», — рассказал URA.RU актер. И добавил, что его любимый праздничный фильм — это «Один дома». При этом, несмотря на столь будничное отношение к празднику, новогоднюю елку Альберт Макаров все же поставил и украсил. Пермская актриса сериала «Реальные пацаны» (16+) и телеведущая Марина Федункив встретит Новый год со своей семьей, в которой недавно случилось пополнение. У актрисы родился сын. Отцом стал итальянский бизнесмен Стефано Маджи, а крестным отцом — российский певец Филипп Киркоров. В целом планы на новогоднюю ночь у Марины Федункив традиционные. «Новый год для меня — это праздник родом из детства, поэтому празднуем по старым, советским традициям. Оливье, шампанское, поздравление президента по телевизору. Но обойдемся без запуска салютов, потому что мои собаки их пугаются», — рассказала URA.RU актриса. Председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин признается, что встретит Новый год в семейном кругу. За праздничным столом соберутся дети и родители. Депутат таким образом отмечает праздник ежегодно. Естественно, не обойдется без подарков. Их на Новый год получат все, а самые младшие члены семьи — в первую очередь. Ну, а сами новогодние каникулы Дмитрий Малютин с родными проведет более активно. «Запланировали традиционные зимние активности. Это катание на ледяных горках, лыжах и санках», — рассказал URA.RU народный избранник. В кругу друзей и родных встретит Новый год и депутат пермского заксобрания Сергей Исаев. Все соберутся за большим столом. Готовиться к празднику народный избранник и его семья начали еще в начале декабря — тогда для создания новогоднего настроения украсили дом. Саму праздничную ночь депутат планирует провести у камина со свечами. Все будут играть в различные настольные игры. URA.RU Сергей Исаев признался, что для него это двойной праздник. «Жду поздравлений с днем рождения. Он у меня тоже в этот день. А в каникулы с детьми поедем в вотчину Дела Мороза, в Великий Устюг — на новогоднем поезде», — рассказал депутат. Пермский кинорежиссер и президент фестиваля документальных фильмов «Флаэртиана» Павел Печенкин на Новый год решил уехать на дачу. Там же соберется вся его семья. Елку будут наряжать в саму новогоднюю ночь. Причем — живую, которая растет у крыльца. Ну, а в каникулы Павел Печенкин подумывает немного поработать. Для этого, признается, сложится подходящая обстановка. «На каникулах мне хотелось бы посидеть за компьютером. Может быть, начну писать книгу. Художественные мемуары, как и все авторские книги — так называемый нон-фикшн», — поделился с URA.RU кинорежиссер. У главы Чердынского округа Анны Батаговой и ее семьи на Новый год есть традиция. Это поход в баню — как в знаменитом советском фильме «Ирония судьбы». А еще на праздничном столе обязательно должны быть пельмени. Их подадут сразу после боя курантов. В каждом пельмене есть сюрприз. «С большого блюда каждый берет пельмени, вот тут и может попасться пельмени с сюрпризом — счастливые — и как раз по его попавшейся начинке определяем, что ждет каждого в наступившем году», — рассказала URA.RU Анна Батагова. И поделилась с редакцией, что означает та или иная начинка в угощении:
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