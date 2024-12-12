Где и с кем известные пермяки встретят Новый год

Новый год обычно принято встречать с близкими в уютной домашней атмосфере. Многие пермяки также стараются придерживаться этого правила. А вот на каникулы у всех разные планы. Одни будут кататься на лыжах, а другие намерены даже поработать. О том, как и где известные жители Перми и Пермского края планируют провести праздничные дни, они рассказали URA.RU.
Игорь Сапко будет кататься на лыжах
Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко встретит Новый год с родными и близкими на даче в настоящем зимнем лесу. На праздничном столе по традиции будет фирменное семейное блюдо — пельмени с мясом, салом и капустой. Елку омбудсмен уже поставил, а украшали ее всей семьей. «Новогоднюю красавицу в этом году поставил рано, уже в начале декабря. Очень уж хотелось новогоднего настроения. А каникулы проведу в активном формате в родном Пермском крае. Обязательная программа — беговые лыжи, произвольная — путешествия по Прикамью», — поделился c URA.RU планами Игорь Сапко.
Альберт Макаров отдохнет в тишине
Актер пермского «Театра-Театра» и номинант национальной театральной премии «Золотая маска» Альберт Макаров решил встретить Новый год тихо и по-домашнему. «Самое главное новогоднее чудо для меня, это отсутствие театра и любого вида творчества. Для меня в этом плане все очень просто — диван, хороший фильм и тишина», — рассказал URA.RU актер. И добавил, что его любимый праздничный фильм — это «Один дома». При этом, несмотря на столь будничное отношение к празднику, новогоднюю елку Альберт Макаров все же поставил и украсил.
Марина Федункив следует советским традициям
Пермская актриса сериала «Реальные пацаны» (16+) и телеведущая Марина Федункив встретит Новый год со своей семьей, в которой недавно случилось пополнение. У актрисы родился сын. Отцом стал итальянский бизнесмен Стефано Маджи, а крестным отцом — российский певец Филипп Киркоров. В целом планы на новогоднюю ночь у Марины Федункив традиционные. «Новый год для меня — это праздник родом из детства, поэтому празднуем по старым, советским традициям. Оливье, шампанское, поздравление президента по телевизору. Но обойдемся без запуска салютов, потому что мои собаки их пугаются», — рассказала URA.RU актриса.
Дмитрий Малютин планирует кататься с горок
Председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин признается, что встретит Новый год в семейном кругу. За праздничным столом соберутся дети и родители. Депутат таким образом отмечает праздник ежегодно. Естественно, не обойдется без подарков. Их на Новый год получат все, а самые младшие члены семьи — в первую очередь. Ну, а сами новогодние каникулы Дмитрий Малютин с родными проведет более активно. «Запланировали традиционные зимние активности. Это катание на ледяных горках, лыжах и санках», — рассказал URA.RU народный избранник.
Сергей Исаев отметит день рождения
В кругу друзей и родных встретит Новый год и депутат пермского заксобрания Сергей Исаев. Все соберутся за большим столом. Готовиться к празднику народный избранник и его семья начали еще в начале декабря — тогда для создания новогоднего настроения украсили дом. Саму праздничную ночь депутат планирует провести у камина со свечами. Все будут играть в различные настольные игры. URA.RU Сергей Исаев признался, что для него это двойной праздник. «Жду поздравлений с днем рождения. Он у меня тоже в этот день. А в каникулы с детьми поедем в вотчину Дела Мороза, в Великий Устюг — на новогоднем поезде», — рассказал депутат.
Павел Печенкин поедет на дачу
Пермский кинорежиссер и президент фестиваля документальных фильмов «Флаэртиана» Павел Печенкин на Новый год решил уехать на дачу. Там же соберется вся его семья. Елку будут наряжать в саму новогоднюю ночь. Причем — живую, которая растет у крыльца. Ну, а в каникулы Павел Печенкин подумывает немного поработать. Для этого, признается, сложится подходящая обстановка. «На каникулах мне хотелось бы посидеть за компьютером. Может быть, начну писать книгу. Художественные мемуары, как и все авторские книги — так называемый нон-фикшн», — поделился с URA.RU кинорежиссер.
Анна Батагова приготовит пельмени с сюрпризом
У главы Чердынского округа Анны Батаговой и ее семьи на Новый год есть традиция. Это поход в баню — как в знаменитом советском фильме «Ирония судьбы». А еще на праздничном столе обязательно должны быть пельмени. Их подадут сразу после боя курантов. В каждом пельмене есть сюрприз. «С большого блюда каждый берет пельмени, вот тут и может попасться пельмени с сюрпризом — счастливые — и как раз по его попавшейся начинке определяем, что ждет каждого в наступившем году», — рассказала URA.RU Анна Батагова. И поделилась с редакцией, что означает та или иная начинка в угощении:
- Укроп (зелень) — здоровье;
- Перец — острые ощущения;
- Монетка — богатство;
- Уголек — семейное тепло;
- Черный перец горошком — удача;
- Рис — благосостояние в доме
- Соль — оберег на весь год;
- Сахар — сладкая жизнь;
- Горох — путешествие;
- Тесто вместо начинки — счастье и сытый год
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