«Я встану?»: как ветеран из охраны Сталина умирал в больнице Екатеринбурга

Дочь ветерана Жоржа Токарева, охранявшего лидера СССР Иосифа Сталина в годы Великой Отечественной войны, Любовь рассказала, как ее отец умирал в больнице Екатеринбурга. В своих соцсетях она опубликовала последний диалог между Токаревым и его зятем Александром (то есть мужем Любови).
«Саша уже попрощался и приготовился уходить. Вдруг папа его окликнул. Тот обернулся. „Я встану?“ — глаза говорили больше, чем интонация. С надеждой, просяще, как будто все зависело от ответа. „Куда ты денешься! Обязательно встанешь. Еще сам бегать будешь, — Саша вернулся и оьодряюще его приобнял. <...> Не встал... Последний взгляд“, — пересказала Любовь на своей странице в соцсети „ВКонтакте“. По ее словам, „все были уверены“ в выздоровлении Жоржа Токарева.
Ему было 100 лет. В августе Жорж Токарев стал почетным гражданином Екатеринбурга.
Осенью он оказался в реанимации. На отдыхе в санатории «Чусовское озеро» ветеран сломал шейку бедра. Из больницы Токарев уже не вышел.
Во время службы он был частью Кремлевского полка, участвовал в Параде Победы 1945 года в Москве. В том же году Токарев охранял судьбоносную встречу Сталина с главами Великобритании и США Уинстоном Черчиллем и Франклином Рузвельтом в Ялте. Подробнее о судьбе легендарного «охранника Сталина» — в материале URA.RU.
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