Жители ХМАО смогут организовать похороны на Госуслугах

В ХМАО инвентаризация кладбищ, которую проводят в департаменте ЖКХ региона, завершится в октябре 2025 года. Ее результатом станет появление в округе реестра кладбищ и организация погребений по принципу одного окна на портале «Госуслуг», сообщили в департаменте ЖКХ и энергетики Югры.
«Завершение инвентаризации планируется до 1 октября 2025 года. Результатом указанных мероприятий является создание реестров кладбищ, мест захоронений на них, в целях последующей организации на портале Госуслуг оказания ритуальных услуг по принципу „одного окна“, — рассказали в telegram-канале департамента.
На данный момент инвентаризация завершена на 66%. Всего на территории округа расположено 222 кладбища на площади более 772 гектаров. Из них 45 находятся на землях лесного фонда. В департаменте ЖКХ региона сообщили, что усилили работу по переводу их в земли иного назначения для размещения объектов похоронного назначения.
Ранее URA.RU cообщало, что мэр из ХМАО пожаловался на нехватку мест на кладбищах. Глава Березовского района Руслан Александров рассказал, что район рискует столкнуться с нехваткой мест захоронения уже в 2026 году.
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