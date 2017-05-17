WhatsApp перестал работать по всему миру

22:42 17 мая 2017 0

Мессенджер недоступен сразу в нескольких странах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Популярный мессенджер WhatsApp перестал работать сразу в ряде стран. В Twitter набирает популярность хэштег #whatsappdown, с каждой секундой сообщений с ним все больше.

Судя по тому, что пользователи задаются вопросом о том, что произошло с мессенджером, на нескольких языках, сбой коснулся не одной страны. Особенно много сообщений на испанском, также есть посты на английском и на арабском. При этом российские пользователи пока могут беспрепятственно отправлять и получать сообщения.

Что произошло с мессенджером в других государствах, пока неизвестно.