14:15 18 мая 2017 2

По данным "велопоиска" в Екатеринбуге в месяц воруют порядка 100 велосипедов Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В отделе полиции № 13 Екатеринбурга расследуется серия краж велосипедов из подъездов жилых домов. 17-летний парень взламывал замки в секциях на лестничных клетках и воровал технику.

Личность грабителя была установлена еще осенью 2016 года, но молодой человек остается на свободе. Последняя кража, на которой попался веловор, была зафиксирована 12 мая 2017 года. Кражу зафиксировали камеры видеонаблюдения в лифте.

Дважды жертвой грабителя стал Радик Вахитов, житель из квартиры на тринадцатом этаже дома на улице Гастелло. 7 ноября молодой человек проник к нему в секцию и украл сноуборд. Кражу зафиксировали камеры наблюдения. По видеоазписи полицейские из ОП № 13 сразу же опознали давно известного им грабителя — им оказался 17-летний А. Калганов. Тогда по заявлению пострадавшего было возбуждено уголовное дело, а на днях Вахитов вновь стал жертвой того же самого вора.

«12 мая у меня из секции был украден велосипед. Я просмотрел видео с камеры наблюдения, а там тот же самый молодой человек, что и в ноябре. Я подал заявление в полицию, зарегистрирован КУСП, — рассказал „URA.RU“ Радик Вахитов. — Оперативники мне рассказали, что, по их информации, на счету этого Калаганова более 200 украденных велосипедов».

Вахитов рассказал, что со слов оперативников кража его велосипеда уже раскрыта, только шансов вернуть двухколесное транспортное средство у него нет.

«Опера говорят, что вор в тот же день где-то на улице Черняховского обменял велосипед на дозу — он наркоман. Получил передоз, полежал с ним в больнице, выписался и сейчас вновь на свободе», — продолжает Радик Вахитов.

За официальным комментарием редакция «URA.RU» обратилась в УМВД по Ектаеринбургу.

«По факту кражи 12 мая проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, установления личности. В случае задержания подозреваемого будет возбуждено уголовное дело. Он будет проверяться на совершение аналогичных преступлений», — прокомментировал сотрудник пресс-группы УМВД по Екатеринбургу Евгений Крюков.

Фото: Радик Вахитов

Екатеринбуржец Сергей Аристов занимается поиском украденных велосипедов уже более десяти лет.

«С начала года на велопоиск заявлено 59 краж, еще штук 20-30 сообщений на велофоруме и в группе VK. То есть публично в сумме около 80-90 краж. Данные ГУВД из практики в 2-2,5 раза выше. Кроме того, некоторые люди никуда не обращаются. Кражи носят сезонный характер, пик приходится на июнь—июль, — рассказал „URA.RU“ Сергей Аристов. — Мне кажется, что парню приписали висяки прошлых лет. В 2015 и 2016 годах полиция задерживала двух разных воришек, на каждого повесили 50-70 краж. А потом полиция рапортует о 90% раскрываемости краж, что преступник установлен, дело раскрыто. Только вряд ли кто получит возмещение, а реально удается вернуть не более 10% велосипедов».

По словам Сергея Аристова, следы украденных велосипедов ведут на скандальную 4-ю овощебазу.

«Как правило воры продают велосипеды скупщикам на железнодорожном вокзале, оттуда они идут на 4-ю овощебазу и исчезают. Получается, что от них к нам идут фрукты-овощи, а от нас велосипеды», — продолжает Сергей Аристов.