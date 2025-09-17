В Свердловской области тысячи мигрантов легализовались по указу президента

В Свердловской области свыше восьми тысяч иностранцев узаконили свое нахождение в РФ, сообщил URA.RU глава пресс-службы областного ГУ МВД полковник Валерий Горелых. Указ президента РФ Владимира Путина об установлении срока легализации мигрантов истек 10 сентября. До этой даты иностранцы должны были уладить правовые вопросы или покинуть страну.
«Основная нагрузка по данному направлению деятельности легла на подразделения полиции по вопросам миграции. За отчетный период на Среднем Урале легализовано 8 232 иностранных гражданина», — сказал Горелых.
По его сведениям, свыше пяти тысяч человек прибыли из Узбекистана и Таджикистана. Еще 2 285 — из Кыргызстана. «Генконсул Кыргызстана Максат Тентимишов положительно оценил работу свердловского гарнизона полиции. Он также посетил новый миграционный центр на Кислородной, 8, осмотрел служебные помещения и был удовлетворен качеством оказания госуслуг», — отметил Горелых. Свердловская область находится в пятерке лучших регионов по вопросам легализации иностранцев, заключил полковник.
