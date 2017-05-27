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27 мая 2017
26 мая 2017
15:41  27 мая 2017 0

Порошенко назвал покойного Бжезинского настоящим другом Украины

Петр ПорошенкоФото: Википедия

Петр Порошенко назвал покойного Збигнева Бжезинского настоящим другом Украины. Президент таким образом прокомментировал в соцсети новость о смерти экс-советника по нацбезопасности США.

«Печальная новость: ушёл из жизни Збигнев Бжезинский — гроссмейстер международной политики, легенда, эпоха. Настоящий друг Украины!», — цитирует RT пост, который Порошенко выложил в «Фэйсбуке». В завершение украинский лидер выразил искренние соболезнования родным и близким.

Напомним, 27 мая стало известно о смерти 89-летнего советника по нацбезопасности Збигнева Бжезинского. Он занимал свой пост в конце 70-х годов при президенте Джимми Картере и был известен своим резким отношением к Советскому Союзу.

Сергей Снегирев
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