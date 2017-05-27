10:20 27 мая 2017 4

Збигнев Бжезинский Фото: Википедия

В США скончался экс-советник президента Джимми Картера Збигнев Бжезинский. Американский политолог умер в возрасте 89 лет в больнице Вирджинии.

«Мой отец спокойно умер сегодня ночью», — написала в «Инстаграме» дочь Збигнева Бжезинского, Мика.

Как напоминает RT, Бжезинский, уроженец Варшавы, в 1977—1981 годах занимал пост советника по национальной безопасности, а в последние годы являлся сопредседателем наблюдательного совета Центра международных и стратегических исследований в Вашингтоне. Он был известен своим резким отношением к Советскому Союзу.

До самой смерти Бжезинский консультировал американских политиков по вопросам внешней политики, эксперты считают, что его взгляды до сих пор оказывают серьёзное влияние на внешнеполитический курс США.

Также Бжезинский называл Америку мировым гегемоном и не допускал, что в ближайшие десятилетия эта роль перейдет к другим государствам.