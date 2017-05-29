{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,76
Динамика за 2 недели
Евро 63,67
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
29 мая 2017
28 мая 2017
12:12  29 мая 2017 0

Водителей перед выдачей прав будут проверять на агрессивность

Авто, техника, ЖД и автосервис, водитель, автомобиль
Будущих водителей ждет проверка нервовФото: Алексей Гущин © URA.RU

Водительские права в России предлагают выдавать после теста на агрессивность. Тест разработали в Федеральном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии (ФМИЦПН) им. В.П. Сербского.

Психологи посчитали, что профилактическая работа с водителями может значительно сократить количество ДТП, пишут «Известия». Сотрудник исследовательского центра Дмитрий Калинкин пояснил, что сейчас закон не предусматривает направление врачом-психиатром автомобилиста на дополнительные исследования. «Только если водитель осознает, что именно стало причиной превышения скорости, он сможет изменить манеру езды. Например, водитель может нарушать правила из-за стресса на работе», — говорит психолог.

Эксперт считает, что критерий допуска или недопуска к вождению должен устанавливать не только психиатр, но и клинический психолог.

Как пишет «Федеральное агентство новостей», психологи разрабатывают ряд клинико-психологических инструментов и психологических критериев допуска или недопуска к вождению.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров