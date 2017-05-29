15:02 29 мая 2017 0

Марию Максакову сложно узнать с новой прической

Вдова экс-депутата Госдумы Вороненкова Мария Максакова, проживающая сейчас в Киеве, очень сильно похудела, а также сменила прическу. Оперная певица призналась, что таким образом она стремится начать новую жизнь после убийства мужа.

Мария Максакова за последние месяцы скинула более 10 кг веса, кроме того, она сделал себе короткую прическу. В частности, в новом образе она появилась на ювелирной выставке в Киеве. Фото с этого мероприятия Мария выложила в Facebook. Там же она продемонстрировала во всей красе новую прическу на фоне вида Киева с балкона своей квартиры.

1/6 Фото: Facebook Мария Максакова

Как рассказала в интервью «Национальной службе новостей» семейный психолог Светлана Бояринова, что подобные смены имиджа для человека, пережившего травмирующий опыт — это иллюзия перемен в жизни. «Чтобы пережить это горе, перелистнуть этот лист, людям хочется перемен: хочется куда-то переехать, сменить окружение, внешний вид, причёску, чтобы хотя бы создать иллюзию новой жизни», — рассказывает психолог. Светлана Бояринова отметила, что смена места жительства, свое гардероба и прически и даже окружения помогает, особенно женщинам, легче перенести боль утраты.

Будучи депутатами Госдумы РФ, Мария Максакова и Денис Вороненков сыграли свадьбу, вскоре у них родился сын Иван. В конце прошлого года, когда стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении Вороненкова за мошенничество и рейдерский захват, супруги бежали на Украину. В марте Дениса Вороненкова застрелили в центре Киева. Мария Максакова в Россию возвращаться не стала.