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26 мая 2017
10:22  31 мая 2017 0

Дикий кабан устроил переполох в крупном городе ХМАО. ФОТО, ВИДЕО

Животные. Челябинск, свинья, кабан
Кабанчик из Нижневартовска стал героем соцсетейФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Нижневартовске несколько часов ловили кабанчика. Бегающее по городу дикое животное стало героем соцсетей.

Кабанчика видели в разных частях «столицы Самотлора». Очевидцы пишут, что животное прогуливалось по гаражному кооперативу, а также в 11-м, 13-м и 10-м микрорайонах. Кабан вел себя мирно, даже разрешал себя потрогать детям, пока за ним не приехали коммунальщики и полицейские — тогда животное ударилось в бега. Очевидцы засняли фрагмент погони — беглеца пытались поймать несколько часов. В итоге его загнали на спасательный тент и скрутили.

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Анастасия Лебедева

Видео: Алексей Лбов, Youtube

Сейчас животное находится на базе, где содержатся бродячие собаки. По сообщениям свидетелей погони, коммунальщики считали, что животное сбежало из цирка, однако в увеселительном заведении опровергли факт побега своих зверей, поэтому сейчас в Нижневартовске ищут хозяина зверя. Примечательно, что на некоторых фотографиях видно, что кабанчиков было два. Где гуляет второй беглец, пока неизвестно.

Антон Степыгин
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