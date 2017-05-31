Дикий кабан устроил переполох в крупном городе ХМАО. ФОТО, ВИДЕО

10:22 31 мая 2017 0

Кабанчик из Нижневартовска стал героем соцсетей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Нижневартовске несколько часов ловили кабанчика. Бегающее по городу дикое животное стало героем соцсетей.

Кабанчика видели в разных частях «столицы Самотлора». Очевидцы пишут, что животное прогуливалось по гаражному кооперативу, а также в 11-м, 13-м и 10-м микрорайонах. Кабан вел себя мирно, даже разрешал себя потрогать детям, пока за ним не приехали коммунальщики и полицейские — тогда животное ударилось в бега. Очевидцы засняли фрагмент погони — беглеца пытались поймать несколько часов. В итоге его загнали на спасательный тент и скрутили.

1/6 Анастасия Лебедева

Видео: Алексей Лбов, Youtube

Сейчас животное находится на базе, где содержатся бродячие собаки. По сообщениям свидетелей погони, коммунальщики считали, что животное сбежало из цирка, однако в увеселительном заведении опровергли факт побега своих зверей, поэтому сейчас в Нижневартовске ищут хозяина зверя. Примечательно, что на некоторых фотографиях видно, что кабанчиков было два. Где гуляет второй беглец, пока неизвестно.