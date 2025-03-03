Роспотребнадзор нагрянул с проверкой в школы ХМАО

Роспотребнадзор проверил качество питания в школах Октябрьского района ХМАО. О результатах окружное управление отчиталось в своем telegram-канале.
«Нарушений в части качества готовых блюд и пищевого сырья не выявлено. Питание в школах является безопасным и полностью удовлетворяет физические потребности детей», — говорится в сообщении. Инспекторы оценивали условия приготовления блюд, массу порций, термообработку пищи, сроки годности продукции.
Но в десяти школах района и еще девяти в Нягани Роспотребнадзор выявил нарушения, касающиеся соответствия меню нормам и прохождения гигиенического обучения сотрудников. Образовательные учреждения обязали устранить проблемы.
Ранее URA.RU рассказывало о жалобах на питание в школьной столовой №25 Сургута. Дети сообщали о холодной еде, волосах в блюдах, а также об отсутствии разнообразия. С ситуацией разбирается Роспотребнадзор.
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