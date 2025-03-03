03 марта 2025

Роспотребнадзор нагрянул с проверкой в школы ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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У Роспотребнадзора нет претензий к школьному питанию
У Роспотребнадзора нет претензий к школьному питанию Фото:

Роспотребнадзор проверил качество питания в школах Октябрьского района ХМАО. О результатах окружное управление отчиталось в своем telegram-канале.

«Нарушений в части качества готовых блюд и пищевого сырья не выявлено. Питание в школах является безопасным и полностью удовлетворяет физические потребности детей», — говорится в сообщении. Инспекторы оценивали условия приготовления блюд, массу порций, термообработку пищи, сроки годности продукции.

Но в десяти школах района и еще девяти в Нягани Роспотребнадзор выявил нарушения, касающиеся соответствия меню нормам и прохождения гигиенического обучения сотрудников. Образовательные учреждения обязали устранить проблемы.

Ранее URA.RU рассказывало о жалобах на питание в школьной столовой №25 Сургута. Дети сообщали о холодной еде, волосах в блюдах, а также об отсутствии разнообразия. С ситуацией разбирается Роспотребнадзор.

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Роспотребнадзор проверил качество питания в школах Октябрьского района ХМАО. О результатах окружное управление отчиталось в своем telegram-канале. «Нарушений в части качества готовых блюд и пищевого сырья не выявлено. Питание в школах является безопасным и полностью удовлетворяет физические потребности детей», — говорится в сообщении. Инспекторы оценивали условия приготовления блюд, массу порций, термообработку пищи, сроки годности продукции. Но в десяти школах района и еще девяти в Нягани Роспотребнадзор выявил нарушения, касающиеся соответствия меню нормам и прохождения гигиенического обучения сотрудников. Образовательные учреждения обязали устранить проблемы. Ранее URA.RU рассказывало о жалобах на питание в школьной столовой №25 Сургута. Дети сообщали о холодной еде, волосах в блюдах, а также об отсутствии разнообразия. С ситуацией разбирается Роспотребнадзор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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