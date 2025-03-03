Полиция ХМАО начала проверку после слухов о поножовщине в школе

В Лангепасе (ХМАО) полиция начала проверку после слухов о якобы произошедшей поножовщине между школьниками. По предварительной информации, один ученик ударил другого не холодным оружием, а пластиковой игрушкой, похожей на нож.
«Полицией по данному факту проводится проверка. Предмет, похожий на нож изъят и направлен на экспертизу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали агентству в пресс-службе полиции.
Инсайдер URA.RU из силовых структур рассказал, что родители и дети претензий друг к другу не имеют. Конфликт исчерпан, однако информация стала резонансной из-за того, что просочилась в соцсети. Предварительно, один мальчик ударил другого игрушечным ножом оставив мелкую царапину.
Ранее агентство писало, что в Лангепасе пошли слухи о том, что шестиклассник ударил своего одноклассника ножом в школе №4. Мальчики поссорились из-за того, что не поделили ручку и карандаш, однако никто никого настоящим ножом не ударял, а сами подростки помирились в присутствии родителей.
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