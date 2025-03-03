03 марта 2025

Полиция ХМАО начала проверку после слухов о поножовщине в школе

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьники в Лангепасе подрались из-за того, что не поделили ручку и карандаш
Школьники в Лангепасе подрались из-за того, что не поделили ручку и карандаш Фото:

В Лангепасе (ХМАО) полиция начала проверку после слухов о якобы произошедшей поножовщине между школьниками. По предварительной информации, один ученик ударил другого не холодным оружием, а пластиковой игрушкой, похожей на нож.

«Полицией по данному факту проводится проверка. Предмет, похожий на нож изъят и направлен на экспертизу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали агентству в пресс-службе полиции.

Инсайдер URA.RU из силовых структур рассказал, что родители и дети претензий друг к другу не имеют. Конфликт исчерпан, однако информация стала резонансной из-за того, что просочилась в соцсети. Предварительно, один мальчик ударил другого игрушечным ножом оставив мелкую царапину.

Ранее агентство писало, что в Лангепасе пошли слухи о том, что шестиклассник ударил своего одноклассника ножом в школе №4. Мальчики поссорились из-за того, что не поделили ручку и карандаш, однако никто никого настоящим ножом не ударял, а сами подростки помирились в присутствии родителей.

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В Лангепасе (ХМАО) полиция начала проверку после слухов о якобы произошедшей поножовщине между школьниками. По предварительной информации, один ученик ударил другого не холодным оружием, а пластиковой игрушкой, похожей на нож. «Полицией по данному факту проводится проверка. Предмет, похожий на нож изъят и направлен на экспертизу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали агентству в пресс-службе полиции. Инсайдер URA.RU из силовых структур рассказал, что родители и дети претензий друг к другу не имеют. Конфликт исчерпан, однако информация стала резонансной из-за того, что просочилась в соцсети. Предварительно, один мальчик ударил другого игрушечным ножом оставив мелкую царапину. Ранее агентство писало, что в Лангепасе пошли слухи о том, что шестиклассник ударил своего одноклассника ножом в школе №4. Мальчики поссорились из-за того, что не поделили ручку и карандаш, однако никто никого настоящим ножом не ударял, а сами подростки помирились в присутствии родителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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