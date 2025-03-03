«Все средства хороши»: врачи предлагают пациентам в ХМАО вызвать в палату священника

Врачи окружной клинической больницы Ханты-Мансийска предлагают пациентам вызвать в палату священника, чтобы исповедоваться или совершить причастие. Медработники объясняют услугу как один из способов побороть болезнь.
«В борьбе с болезнью все средства хороши! Доброе слово, ободряющая улыбка, тихая молитва, — все это порой эффективнее, чем химические препараты. Обратиться к Богу внутри себя, дать установку на исцеление может только сам человек», — следует из сообщения, опубликованного на сайте ОКБ.
Услуга появилась в ОКБ еще в 2022 году в период коронавирусной пандемии. Врачи отмечают долговременное сотрудничество с Ханты-Мансийской епархией. «20 сестер милосердия и три священника бескорыстно служат на благо пациентов», — добавили медработники.
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