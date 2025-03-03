В Лянторе (ХМАО) родители просят властей помочь найти тренера по детскому хоккею. Один из отцов даже провел одиночный пикет, обращаясь к президенту России Владимиру Путину. Об этом URA.RU сообщили сами родители.
«Владимир Владимирович, помогите Лянтору с тренером по хоккею! Семь лет хоккейному корту „Штурм“. Титовский (директор спортивного учреждения — прим. URA.RU), где тренер? Вам не стыдно? Кто семь лет эксплуатирует корт?», — сказано на плакате.
Родители сообщили, что бывший тренер уволился из-за напряженных отношений с коллективом, но дети продолжили свои тренировки в установленное по расписанию время. Однако, другой тренер по хоккею Рустам Хаматов, по словам югорчан, каждый раз пытается сорвать занятия.
В спорткомплексе «Юность» журналисту сообщили, что 3 марта состоялось собрание с родителями, на котором они познакомились с кандидатом на должность тренера и обсудили расписание тренировок. «Согласовано, что вскоре состоится встреча с Рустамом Хаматовым для распределения детей по возрастным группам. После этого дети будут восстановлены в списках групп на основании ранее поданных заявлений», — добавили в учреждении.
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