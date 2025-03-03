03 марта 2025

Мэрия Сургута объявила сроки приема детей в первые классы

Приемная кампания в первые классы стартует в Сургуте 25 марта
© Служба новостей «URA.RU»
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Внеочередное право подать заявления имеют дети бойцов СВО
Внеочередное право подать заявления имеют дети бойцов СВО Фото:

Прием заявлений о зачислении детей в первые классы сургутских школ стартует 25 марта. О сроках приемной кампании мэрия Сургута (ХМАО) сообщила в своем telegram-канале.

«С 25 марта по 30 июня принимаются заявления от родителей детей, зарегистрированных в Сургуте. При отсутствии регистрации родители вправе подать заявление с 6 июля по 5 сентября», — следует из сообщения.

Для подачи заявления понадобятся копии паспорта родителя, свидетельства о рождении ребенка и документа, подтверждающего проживание ребенка на закрепленной территории. Вне очереди заявления примут на зачисление детей бойцов СВО. А первоочередное право имеют дети сотрудников ОВД, военнослужащих, а также ушедших с военной службы.

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Прием заявлений о зачислении детей в первые классы сургутских школ стартует 25 марта. О сроках приемной кампании мэрия Сургута (ХМАО) сообщила в своем telegram-канале. «С 25 марта по 30 июня принимаются заявления от родителей детей, зарегистрированных в Сургуте. При отсутствии регистрации родители вправе подать заявление с 6 июля по 5 сентября», — следует из сообщения. Для подачи заявления понадобятся копии паспорта родителя, свидетельства о рождении ребенка и документа, подтверждающего проживание ребенка на закрепленной территории. Вне очереди заявления примут на зачисление детей бойцов СВО. А первоочередное право имеют дети сотрудников ОВД, военнослужащих, а также ушедших с военной службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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