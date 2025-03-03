Мэрия Сургута объявила сроки приема детей в первые классы

Прием заявлений о зачислении детей в первые классы сургутских школ стартует 25 марта. О сроках приемной кампании мэрия Сургута (ХМАО) сообщила в своем telegram-канале.
«С 25 марта по 30 июня принимаются заявления от родителей детей, зарегистрированных в Сургуте. При отсутствии регистрации родители вправе подать заявление с 6 июля по 5 сентября», — следует из сообщения.
Для подачи заявления понадобятся копии паспорта родителя, свидетельства о рождении ребенка и документа, подтверждающего проживание ребенка на закрепленной территории. Вне очереди заявления примут на зачисление детей бойцов СВО. А первоочередное право имеют дети сотрудников ОВД, военнослужащих, а также ушедших с военной службы.
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