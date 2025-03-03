Полиция ХМАО поймала подростков, пытавшихся ограбить кафе

В Нижневартовске (ХМАО) полицейские задержали двух десятилетних мальчишек, которые ночью пытались пробраться в кафе. Им грозит постановка на учет, сообщили агентству в пресс-службе ведомства региона.
«Подростки установлены. Проводится проверка. По ее результатам им может грозить постановка на учет, а родителем — административная ответственность по статье 5.35 (неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних)», — сообщили агентству в ведомстве.
Ранее в telegram-каналах появилась информация о том, что в Нижневартовске двое подростков вечером пытались взломать кафе по адресу проспект Победы, 16Б. Полиция прибыла на место через несколько минут.
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