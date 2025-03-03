03 марта 2025

Безработный депутат из ХМАО требует миллион рублей с директора УК за клевету

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат думы Урая Насибуллин через суд требует миллион рублей с директора УК
Депутат думы Урая Насибуллин через суд требует миллион рублей с директора УК Фото:

Депутат думы Урая Леонард Насибуллин, официально признанный безработным, подал иск к директору местной управляющей компании, требуя взыскать с нее 1 млн рублей за клевету. Конфликт начался после того, как директор УК написала заявление в правоохранительные органы и думу, обвинив Насибуллина в давлении на компанию через многочисленные жалобы в надзорные органы. Комиссия по этике, рассмотрев дело, большинством голосов признала депутата невиновным.

«Завтра суд, сейчас свидетелей будем допрашивать. Все дело складывается в мою пользу. Рассчитываю, как минимум, что суд присудит мне миллион рублей. Все ее обвинения голословны, и суд она не представила ни одного доказательства своей клеветы», — прокомментировал депутат.

Ранее URA.RU писало, что Насибуллин отсудил у правительства РФ компенсацию за нравственные страдания. Народный избранник просил 12 миллионов, но смог добиться всего 450 тысяч рублей за то, что будучи подозреваемым по уголовному делу о клевете, подвергался обыскам и допросам. Однако и эту сумму он не получил, прокуратура настаивала на снижении компенсации и в апелляции сумма снизилась втрое.

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Депутат думы Урая Леонард Насибуллин, официально признанный безработным, подал иск к директору местной управляющей компании, требуя взыскать с нее 1 млн рублей за клевету. Конфликт начался после того, как директор УК написала заявление в правоохранительные органы и думу, обвинив Насибуллина в давлении на компанию через многочисленные жалобы в надзорные органы. Комиссия по этике, рассмотрев дело, большинством голосов признала депутата невиновным. «Завтра суд, сейчас свидетелей будем допрашивать. Все дело складывается в мою пользу. Рассчитываю, как минимум, что суд присудит мне миллион рублей. Все ее обвинения голословны, и суд она не представила ни одного доказательства своей клеветы», — прокомментировал депутат. Ранее URA.RU писало, что Насибуллин отсудил у правительства РФ компенсацию за нравственные страдания. Народный избранник просил 12 миллионов, но смог добиться всего 450 тысяч рублей за то, что будучи подозреваемым по уголовному делу о клевете, подвергался обыскам и допросам. Однако и эту сумму он не получил, прокуратура настаивала на снижении компенсации и в апелляции сумма снизилась втрое.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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