Безработный депутат из ХМАО требует миллион рублей с директора УК за клевету

Депутат думы Урая Леонард Насибуллин, официально признанный безработным, подал иск к директору местной управляющей компании, требуя взыскать с нее 1 млн рублей за клевету. Конфликт начался после того, как директор УК написала заявление в правоохранительные органы и думу, обвинив Насибуллина в давлении на компанию через многочисленные жалобы в надзорные органы. Комиссия по этике, рассмотрев дело, большинством голосов признала депутата невиновным.
«Завтра суд, сейчас свидетелей будем допрашивать. Все дело складывается в мою пользу. Рассчитываю, как минимум, что суд присудит мне миллион рублей. Все ее обвинения голословны, и суд она не представила ни одного доказательства своей клеветы», — прокомментировал депутат.
Ранее URA.RU писало, что Насибуллин отсудил у правительства РФ компенсацию за нравственные страдания. Народный избранник просил 12 миллионов, но смог добиться всего 450 тысяч рублей за то, что будучи подозреваемым по уголовному делу о клевете, подвергался обыскам и допросам. Однако и эту сумму он не получил, прокуратура настаивала на снижении компенсации и в апелляции сумма снизилась втрое.
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