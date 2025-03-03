03 марта 2025

В ХМАО назвали самые популярные туры на весенние школьные каникулы

Жители ХМАО раскупили туры на школьные весенние каникулы
© Служба новостей «URA.RU»
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Школьник из ХМАО едут на весенние каникулы в Калининград и Беларусь
Школьник из ХМАО едут на весенние каникулы в Калининград и Беларусь Фото:

В Югре возник ажиотаж вокруг школьных групповых туров на весенние каникулы. Наиболее популярными направлениями стали Беларусь и Калининград. Ситуацию URA.RU обсудило с руководителем региональной туристической компании Ольгой Поповой.

«Групповые туры для школьников в Белоруссию и Калининград — это новые продукты, которые уже раскуплены», — пояснила генеральный директор туристической компании, специализирующейся на детском отдыхе Ольга Попова. Стоимость самих туров в основном зависит от гостиницы и наполняемости групп.

В Калининграде школьники прежде всего путешествуют по знаковым местам города и области: Светлогорска, поселка Янтарный, Куршской косы и Зеленоградска. А в Белоруссии спросом пользуются поездки в Хатынь, экскурсии на завод БелАЗ, Брестскую крепость, Беловежскую пущу.

Среди других популярных направлений традиционно Москва, Санкт-Петербург и Казань. Среди бюджетных маршрутов югорчане также выбирают Тюменскую область, например, Тобольск.

Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО стали популярны новогодние туры в Стамбул. По словам турагента Марианны Кульченко, турецкий город набирает популярность у югорчан, в том числе, из-за удобной дороги.

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В Югре возник ажиотаж вокруг школьных групповых туров на весенние каникулы. Наиболее популярными направлениями стали Беларусь и Калининград. Ситуацию URA.RU обсудило с руководителем региональной туристической компании Ольгой Поповой. «Групповые туры для школьников в Белоруссию и Калининград — это новые продукты, которые уже раскуплены», — пояснила генеральный директор туристической компании, специализирующейся на детском отдыхе Ольга Попова. Стоимость самих туров в основном зависит от гостиницы и наполняемости групп. В Калининграде школьники прежде всего путешествуют по знаковым местам города и области: Светлогорска, поселка Янтарный, Куршской косы и Зеленоградска. А в Белоруссии спросом пользуются поездки в Хатынь, экскурсии на завод БелАЗ, Брестскую крепость, Беловежскую пущу. Среди других популярных направлений традиционно Москва, Санкт-Петербург и Казань. Среди бюджетных маршрутов югорчане также выбирают Тюменскую область, например, Тобольск. Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО стали популярны новогодние туры в Стамбул. По словам турагента Марианны Кульченко, турецкий город набирает популярность у югорчан, в том числе, из-за удобной дороги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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