В ХМАО назвали самые популярные туры на весенние школьные каникулы

В Югре возник ажиотаж вокруг школьных групповых туров на весенние каникулы. Наиболее популярными направлениями стали Беларусь и Калининград. Ситуацию URA.RU обсудило с руководителем региональной туристической компании Ольгой Поповой.
«Групповые туры для школьников в Белоруссию и Калининград — это новые продукты, которые уже раскуплены», — пояснила генеральный директор туристической компании, специализирующейся на детском отдыхе Ольга Попова. Стоимость самих туров в основном зависит от гостиницы и наполняемости групп.
В Калининграде школьники прежде всего путешествуют по знаковым местам города и области: Светлогорска, поселка Янтарный, Куршской косы и Зеленоградска. А в Белоруссии спросом пользуются поездки в Хатынь, экскурсии на завод БелАЗ, Брестскую крепость, Беловежскую пущу.
Среди других популярных направлений традиционно Москва, Санкт-Петербург и Казань. Среди бюджетных маршрутов югорчане также выбирают Тюменскую область, например, Тобольск.
Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО стали популярны новогодние туры в Стамбул. По словам турагента Марианны Кульченко, турецкий город набирает популярность у югорчан, в том числе, из-за удобной дороги.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!