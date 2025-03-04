Басков выступит на благотворительном концерте в ХМАО

Концерт организует проект «Героям нашего времени»
Звезда эстрады Николай Басков выступит на благотворительном концерте в Сургуте. Мероприятие для жен и матерей бойцов СВО организует проект «Героям нашего времени».
«Главный гость — Николай Басков. Среди приглашенных зрителей — жены, мамы, дети, родные участников СВО, работники правоохранительных органов, врачи, талантливые учащиеся музыкальных школ», — сообщает sitv.
Кто еще из артистов появится на сцене — неизвестно. Транслировать фрагменты концерта будут на телевидении.
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