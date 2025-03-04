Басков выступит на благотворительном концерте в ХМАО

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Концерт организует проект «Героям нашего времени»
Концерт организует проект «Героям нашего времени» Фото:

Звезда эстрады Николай Басков выступит на благотворительном концерте в Сургуте. Мероприятие для жен и матерей бойцов СВО организует проект «Героям нашего времени».

«Главный гость — Николай Басков. Среди приглашенных зрителей — жены, мамы, дети, родные участников СВО, работники правоохранительных органов, врачи, талантливые учащиеся музыкальных школ», — сообщает sitv.

Кто еще из артистов появится на сцене — неизвестно. Транслировать фрагменты концерта будут на телевидении.

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Звезда эстрады Николай Басков выступит на благотворительном концерте в Сургуте. Мероприятие для жен и матерей бойцов СВО организует проект «Героям нашего времени». «Главный гость — Николай Басков. Среди приглашенных зрителей — жены, мамы, дети, родные участников СВО, работники правоохранительных органов, врачи, талантливые учащиеся музыкальных школ», — сообщает sitv. Кто еще из артистов появится на сцене — неизвестно. Транслировать фрагменты концерта будут на телевидении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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