Жительница ХМАО получила условный срок за покупку таблеток для похудения

Суд приговорил югорчанку к трем годам лишения свободы условно за покупку таблеток для похудения, в которых содержалось сильнодействующее вещество. Женщину задержали при получении посылки из Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба Уральского таможенного управления.
«Сургутский городской суд вынес решение назначить наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год. А вещество уничтожить как предмет, запрещенный к свободному обращению в гражданском обороте», — следует из сообщения.
45-летняя югорчанка купила в интернет-магазине семь десятков упаковок препаратов, содержащих сильнодействующее вещество. В ходе расследования она призналась, что была в курсе о запрете свободного оборота вещества на территории России. Как выяснилось, она приобрела таблетки с целью перепродажи.
Ранее URA.RU рассказывало о другой жительнице ХМАО, которая также получила судимость за покупку в интернете таблеток для похудения, содержащих сильнодействующее вещество. Ее задержали полицейские в момент получения посылки из Казахстана.
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