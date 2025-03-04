Жительница ХМАО получила условный срок за покупку таблеток для похудения

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчанка купила в интернет-магазине таблетки для похудения, чтобы перепродать их
Югорчанка купила в интернет-магазине таблетки для похудения, чтобы перепродать их Фото:

Суд приговорил югорчанку к трем годам лишения свободы условно за покупку таблеток для похудения, в которых содержалось сильнодействующее вещество. Женщину задержали при получении посылки из Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба Уральского таможенного управления.

«Сургутский городской суд вынес решение назначить наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год. А вещество уничтожить как предмет, запрещенный к свободному обращению в гражданском обороте», — следует из сообщения.

45-летняя югорчанка купила в интернет-магазине семь десятков упаковок препаратов, содержащих сильнодействующее вещество. В ходе расследования она призналась, что была в курсе о запрете свободного оборота вещества на территории России. Как выяснилось, она приобрела таблетки с целью перепродажи.

Ранее URA.RU рассказывало о другой жительнице ХМАО, которая также получила судимость за покупку в интернете таблеток для похудения, содержащих сильнодействующее вещество. Ее задержали полицейские в момент получения посылки из Казахстана.

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Суд приговорил югорчанку к трем годам лишения свободы условно за покупку таблеток для похудения, в которых содержалось сильнодействующее вещество. Женщину задержали при получении посылки из Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба Уральского таможенного управления. «Сургутский городской суд вынес решение назначить наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год. А вещество уничтожить как предмет, запрещенный к свободному обращению в гражданском обороте», — следует из сообщения. 45-летняя югорчанка купила в интернет-магазине семь десятков упаковок препаратов, содержащих сильнодействующее вещество. В ходе расследования она призналась, что была в курсе о запрете свободного оборота вещества на территории России. Как выяснилось, она приобрела таблетки с целью перепродажи. Ранее URA.RU рассказывало о другой жительнице ХМАО, которая также получила судимость за покупку в интернете таблеток для похудения, содержащих сильнодействующее вещество. Ее задержали полицейские в момент получения посылки из Казахстана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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