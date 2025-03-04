Прокуратура нагрянула с проверкой в региональный бойцовский клуб властей ХМАО. В подконтрольном главному организатору спортивных зрелищ — автономному учреждению «Юграмегаспорт» — региональном центре единоборств нашлись нарушения, сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте округа.
«В клубе, где тренируются дети, отсутствует система оповещения о чрезвычайной ситуации, видеозапись ведется не непрерывно, у ответственного за противопожарный инструктаж нет надлежащей квалификации. Есть претензии к путям эвакуации и к 111 сотрудникам, не привитым от гриппа. Прокурор потребовал в течение месяца устранить все нарушения», — поделился инсайдер.
Собеседник агентства поделился копией документа, подтверждающей как факт проведения проверки, так и информацию о выявленных нарушениях антитеррористического законодательства, правил пожарной безопасности и санитарных норм. Директор ЮМС Артем Сухорущенко не ответил на звонок журналиста агентства. В пресс-службу прокуратуры ХМАО направлен запрос, комментарий ожидается.
Источник в правительстве округа пояснил, что замечания, выявленные в ходе проверки незначительны: «Часть их уже устранена, например, по работе видео-охранной системы объекта, а также доводчик двери и неисправная лампочка. При проверке МЧС подобные незначительные нарушения не предусматривают даже каких-либо санкций. Вакцинацию в учреждении прошли 70% сотрудников, а предписано 100% (как для образовательных организаций), однако ЮМС не является образовательной организацией, поэтому это требование несостоятельно».
«Юграмегаспорт» оперирует миллиардами бюджетных средств, но несмотря на это вместе с директором учреждения Сухорущенко регулярно становится участником скандалов. Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор ХМАО обнаружил нарушения антитабачного законодательства в кальянной его жены.
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