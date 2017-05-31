Стокгольмский суд отменил претензии «Газпрома» по «бери или плати»

22:48 31 мая 2017 1

Европа не любит Газпром Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Стокгольмский арбитражный суд постановил пересмотреть цену в контракте между украинским «Нафтогазом» и «Газпромом». Российская компания проиграла в суде по основным своим требованиям к Украине — штрафам по take-or-pay (34,5 млрд долларов).

Политологи считают, что данное решение вынесено в рамках антимонопольного дела Еврокомиссии в отношении «Газпрома». Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сообщила, что суд Стокгольма также отменил запрет на реэкспорт газа из РФ, передает агентство Nation News.

Уточняется, что «стокгольмский арбитраж может вынести окончательное решение не ранее конца июня», — отметили RT «Газпроме».

Ранее в пресс-службе «Нафтогаза» заявили, что компания не будет оплачивать никакие счета перед «Газпромом» пока арбитражный трибунал не примет окончательное решение, напоминает «Национальная служба новостей».