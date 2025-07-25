25 июля 2025

Свердловчан предупредили о надвигающихся сильных дождях

© Служба новостей «URA.RU»
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Непогода обрушится на регион 27 июля
Непогода обрушится на регион 27 июля Фото:

В Свердловской области 27 июля ожидаются сильные дожди. Спасатели призвали жителей быть бдительными, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«В период непогоды рекомендуем отказаться от отдыха на природе, и организации походов. Влажные, скользкие поверхности затрудняют и делают травмоопасным передвижение людей, во время дождя становятся проблематичными разведение и использование костра, полноценный отдых и питание.», — сказали в ведомстве.

В ведомстве также подчеркнули, что владельцам частных домов следует подготовить ливневую канализацию и дренажные системы для отвода осадков. Автомобилистам советуют не пытаться преодолеть подтопленные участки, а при необходимости остановиться на обочине, включить аварийную сигнализацию и переждать ливень.

Сообщить о необходимости помощи можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России: «101». Обращения также принимают по единому номеру вызова экстренных служб: «112».

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В Свердловской области 27 июля ожидаются сильные дожди. Спасатели призвали жителей быть бдительными, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «В период непогоды рекомендуем отказаться от отдыха на природе, и организации походов. Влажные, скользкие поверхности затрудняют и делают травмоопасным передвижение людей, во время дождя становятся проблематичными разведение и использование костра, полноценный отдых и питание.», — сказали в ведомстве. В ведомстве также подчеркнули, что владельцам частных домов следует подготовить ливневую канализацию и дренажные системы для отвода осадков. Автомобилистам советуют не пытаться преодолеть подтопленные участки, а при необходимости остановиться на обочине, включить аварийную сигнализацию и переждать ливень. Сообщить о необходимости помощи можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России: «101». Обращения также принимают по единому номеру вызова экстренных служб: «112».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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