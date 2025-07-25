Свердловчан предупредили о надвигающихся сильных дождях

В Свердловской области 27 июля ожидаются сильные дожди. Спасатели призвали жителей быть бдительными, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«В период непогоды рекомендуем отказаться от отдыха на природе, и организации походов. Влажные, скользкие поверхности затрудняют и делают травмоопасным передвижение людей, во время дождя становятся проблематичными разведение и использование костра, полноценный отдых и питание.», — сказали в ведомстве.
В ведомстве также подчеркнули, что владельцам частных домов следует подготовить ливневую канализацию и дренажные системы для отвода осадков. Автомобилистам советуют не пытаться преодолеть подтопленные участки, а при необходимости остановиться на обочине, включить аварийную сигнализацию и переждать ливень.
Сообщить о необходимости помощи можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России: «101». Обращения также принимают по единому номеру вызова экстренных служб: «112».
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