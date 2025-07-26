Военнослужащие России улучшили положение в Радькове, а также выбили противника из Голубовки в районе Купянска. В настоящее время ВС РФ проводят зачистку освобожденных территорий. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Если мы говорим об успехах у Купянска: прежде всего стоит отметить север населенного пункта. Здесь наши войска улучшили свое тактическое положение в Радьковке, действовали в районе Московки, но также нашими войсками была занята Голубовка», — передает слова Марочко ТАСС. В Минобороны РФ пока не представили официальных комментариев по этому поводу.
Ранее сообщалось об освобождении поселка Зверево и Новоэкономическое в ДНР группой войск «Центр». А 23 июля подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Варачино в Сумской области. Кроме того, в ходе освобождения Украина потеряла свыше 1,2 тысячи военнослужащих, в том числе и две элитные бригады с одним штурмовым полком.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.