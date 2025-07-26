Марочко рассказал о значительных успехах ВС РФ в Харьковской области

Марочко: российские военные выбили противника из Голубовки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Эксперт Марочко рассказал о новых освобожденных территориях в Харьковской области
Эксперт Марочко рассказал о новых освобожденных территориях в Харьковской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие России улучшили положение в Радькове, а также выбили противника из Голубовки в районе Купянска. В настоящее время ВС РФ проводят зачистку освобожденных территорий. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Если мы говорим об успехах у Купянска: прежде всего стоит отметить север населенного пункта. Здесь наши войска улучшили свое тактическое положение в Радьковке, действовали в районе Московки, но также нашими войсками была занята Голубовка», — передает слова Марочко ТАСС. В Минобороны РФ пока не представили официальных комментариев по этому поводу.

Ранее сообщалось об освобождении поселка Зверево и Новоэкономическое в ДНР группой войск «Центр». А 23 июля подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Варачино в Сумской области. Кроме того, в ходе освобождения Украина потеряла свыше 1,2 тысячи военнослужащих, в том числе и две элитные бригады с одним штурмовым полком.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Военнослужащие России улучшили положение в Радькове, а также выбили противника из Голубовки в районе Купянска. В настоящее время ВС РФ проводят зачистку освобожденных территорий. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. «Если мы говорим об успехах у Купянска: прежде всего стоит отметить север населенного пункта. Здесь наши войска улучшили свое тактическое положение в Радьковке, действовали в районе Московки, но также нашими войсками была занята Голубовка», — передает слова Марочко ТАСС. В Минобороны РФ пока не представили официальных комментариев по этому поводу. Ранее сообщалось об освобождении поселка Зверево и Новоэкономическое в ДНР группой войск «Центр». А 23 июля подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Варачино в Сумской области. Кроме того, в ходе освобождения Украина потеряла свыше 1,2 тысячи военнослужащих, в том числе и две элитные бригады с одним штурмовым полком.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...