Паслер в выходной порадовал свердловскую элиту вниманием

Врио свердловского губернатора Денис Паслер в последний момент согласился приехать на Кубок главы региона по конкуру, который ежегодно с 2017-го проводят с подачи его предшественника на посту Евгения Куйвашева. Изначально ехать туда он не планировал, в официальном анонсе хедлайнером значился его заместитель Дмитрий Ионин. Но все изменилось в последний момент — на радость местным топ-чиновникам, бизнесменам и депутатам, которых на площадке мероприятиях оказалось много, передает корреспондент URA.RU.
Международные соревнования прошли в конноспортивном клубе «Дубрава» в поселке Верхнее Дуброво (принадлежит олигарху Олегу Гусеву). Среди гостей помимо Ионина корреспондент заметил сенатора Виктора Шептия, министров Светлану Учайкину (культура) и Леонида Рапопорта (спорт), спикера заксобрания Людмилу Бабушкину и депутатов, которые работали с Паслером еще в 10-х — Елену Чечунову, Михаила Ершова, Елену Трескову и других. Сам Гусев в какой-то момент укрыл пледом главу региона, тот ухаживания принял.
"Здесь, в Верхнем Дуброво, на празднике спорта, сегодня мы открываем всероссийские соревнования по конкуру и международный турнир по конной стрельбе из лука. К нам приехало почти три сотни сильнейших всадников России и зарубежья, чтобы показать свое мастерство и сразиться за звания лучших. Свердловская область — регион, где любят спорт и чтят историю и народные традиции", — выступил Паслер.
Всероссийские соревнования по конкуру проводятся в Верхнем Дуброво с 2017 года. Инициатором соревнований был бывший губернатор области Евгений Куйвашев. В этом году общий призовой фонд конных соревнований составляет три миллиона рублей.
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