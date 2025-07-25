25 июля 2025

Насекомое-каннибал из Красной книги прилетело в Екатеринбург. Фото

В центре Екатеринбурга заметили ктыря горбатого из Красной книги
© Служба новостей «URA.RU»
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С виду и не скажешь, что ктырь такой опасный и кровожадный
С виду и не скажешь, что ктырь такой опасный и кровожадный Фото:

Житель Екатеринбурга заметил в центре города редкую муху под названием ктырь горбатый и даже спас ее от гибели. Доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории экологии птиц и наземных беспозвоночных Алексей Гилев подтвердил URA.RU, что это насекомое из Красной книги.

«Я заметил эту муху у себя в офисе, она ползала на полу в пыли. Вынес на улицу, посадил в траву и сфотографировал. Потом проверил по интернету, оказалось, какой-то редкий вид», — пояснил читатель агентства.

Ученый Гилев подтвердил, что это ктырь горбатый — хищная муха. «Численность везде низкая, внесена в ряд региональных Красных книг. Охотится на лету, хватая жертву и протыкая ее своим хоботком. Впускает яд, затем высасывает. Тесно связана с хвойными, особенно с сосной. Личинка развивается в древесине три-пять лет. Она тоже хищная, охотится на всяких стволовых вредителей», — объяснил он.

Как пишут в открытых источниках, ктырь прячется в засаде на удобном возвышенном месте и поджидает пролетающее насекомое. Увидев подходящий объект, он со скоростью истребителя настигает жертву и производит смертельный укус. Иногда добычей ктыря может стать другой ктырь. Агрессивность этих мух настолько велика, что они вступают в схватку с хорошо вооруженными насекомыми — например, пчелами, осами, большими жуками. Может ктырь напасть и на человека — его укус поход на пчелиный.

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Житель Екатеринбурга заметил в центре города редкую муху под названием ктырь горбатый и даже спас ее от гибели. Доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории экологии птиц и наземных беспозвоночных Алексей Гилев подтвердил URA.RU, что это насекомое из Красной книги. «Я заметил эту муху у себя в офисе, она ползала на полу в пыли. Вынес на улицу, посадил в траву и сфотографировал. Потом проверил по интернету, оказалось, какой-то редкий вид», — пояснил читатель агентства. Ученый Гилев подтвердил, что это ктырь горбатый — хищная муха. «Численность везде низкая, внесена в ряд региональных Красных книг. Охотится на лету, хватая жертву и протыкая ее своим хоботком. Впускает яд, затем высасывает. Тесно связана с хвойными, особенно с сосной. Личинка развивается в древесине три-пять лет. Она тоже хищная, охотится на всяких стволовых вредителей», — объяснил он. Как пишут в открытых источниках, ктырь прячется в засаде на удобном возвышенном месте и поджидает пролетающее насекомое. Увидев подходящий объект, он со скоростью истребителя настигает жертву и производит смертельный укус. Иногда добычей ктыря может стать другой ктырь. Агрессивность этих мух настолько велика, что они вступают в схватку с хорошо вооруженными насекомыми — например, пчелами, осами, большими жуками. Может ктырь напасть и на человека — его укус поход на пчелиный.
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