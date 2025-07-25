В Екатеринбурге на улице Титова в ДТП при столкновении погиб мотоциклист. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
«По предварительной информации, 56-летняя женщина, водитель автомобиля Hyundai Creta <...> не предоставила преимущество в движении и допустила столкновение с 40-летним водителем мотоцикла Honda, двигающимся в направлении улицы Ферганская. В результате столкновения мотоциклист получил смертельные травмы и скончался на месте до приезда бригады медиков», — пояснили в ведомстве.
Погибший был жителем Заречного, имел 23 года водительского стажа и за это время был привлечен к административной ответственности 25 раз. На момент происшествия он находился в мотошлеме и специальной защитной экипировке. Екатеринбурженка за рулем Hyundai за 16 лет управления автомобилем лишь однажды нарушала правила дорожного движения. После аварии ее доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.
На месте происшествия сотрудники полиции провели все необходимые процессуальные действия, установили личности участников ДТП и опросили очевидцев. По факту аварии проводится расследование.
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