25 июля 2025

Общественник отреагировал на водителей, перекрывших перекресток ради свадебных танцев

Общественник Бородин потребовал привлечь к ответственности танцующих на дороге
© Служба новостей «URA.RU»
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Свадебный кортеж остановился около парка Маяковского
Свадебный кортеж остановился около парка Маяковского Фото:

Глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» (ФПБК) Виталий Бородин потребовал привлечь к ответственности людей, которые в Екатеринбурге на перекрестке улиц Машинная и Ткачей остановились посреди четырехполосной дороги и устроили танцы. Об этом он заявил в своих соцсетях.

«Перекрыли дорогу и наплевали на всех остальных людей, без разницы. Например, кто-то едет в аэропорт, опаздывает, или в больницу, может кому-то плохо. Эти товарищи показывают, что они хозяева жизни, не уважают никого от слова „совсем“», — заявил глава ФПБК в своем telegram-канале.

Бородин также обратился к начальнику Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области, прося призвать танцующих к ответственности. «Люди должны видеть, как эти все лица привлечены к административной ответственности, как минимум водители, суток на 10-15. Это называется работа на профилактику», — отметил глава ФПБК. Бородин добавил, что рассчитывает на комментарии официальных лиц из Азербайджана, если среди нарушителей окажутся граждане этой страны.

Ранее видео с танцами на проезжей части возле перекрестка Машинная — Ткачей появилось в интернете: на кадрах видно, что группа людей в нарядных костюмах и украшенных автомобилях отмечала свадьбу, остановив движение. В Госавтоинспекции Екатеринбурга сообщили, что официальных обращений по факту происшествия к ним не поступало.

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Глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» (ФПБК) Виталий Бородин потребовал привлечь к ответственности людей, которые в Екатеринбурге на перекрестке улиц Машинная и Ткачей остановились посреди четырехполосной дороги и устроили танцы. Об этом он заявил в своих соцсетях. «Перекрыли дорогу и наплевали на всех остальных людей, без разницы. Например, кто-то едет в аэропорт, опаздывает, или в больницу, может кому-то плохо. Эти товарищи показывают, что они хозяева жизни, не уважают никого от слова „совсем“», — заявил глава ФПБК в своем telegram-канале. Бородин также обратился к начальнику Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области, прося призвать танцующих к ответственности. «Люди должны видеть, как эти все лица привлечены к административной ответственности, как минимум водители, суток на 10-15. Это называется работа на профилактику», — отметил глава ФПБК. Бородин добавил, что рассчитывает на комментарии официальных лиц из Азербайджана, если среди нарушителей окажутся граждане этой страны. Ранее видео с танцами на проезжей части возле перекрестка Машинная — Ткачей появилось в интернете: на кадрах видно, что группа людей в нарядных костюмах и украшенных автомобилях отмечала свадьбу, остановив движение. В Госавтоинспекции Екатеринбурга сообщили, что официальных обращений по факту происшествия к ним не поступало.
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© Служба новостей «URA.RU»
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