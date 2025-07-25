Общественник отреагировал на водителей, перекрывших перекресток ради свадебных танцев

Глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» (ФПБК) Виталий Бородин потребовал привлечь к ответственности людей, которые в Екатеринбурге на перекрестке улиц Машинная и Ткачей остановились посреди четырехполосной дороги и устроили танцы. Об этом он заявил в своих соцсетях.
«Перекрыли дорогу и наплевали на всех остальных людей, без разницы. Например, кто-то едет в аэропорт, опаздывает, или в больницу, может кому-то плохо. Эти товарищи показывают, что они хозяева жизни, не уважают никого от слова „совсем“», — заявил глава ФПБК в своем telegram-канале.
Бородин также обратился к начальнику Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области, прося призвать танцующих к ответственности. «Люди должны видеть, как эти все лица привлечены к административной ответственности, как минимум водители, суток на 10-15. Это называется работа на профилактику», — отметил глава ФПБК. Бородин добавил, что рассчитывает на комментарии официальных лиц из Азербайджана, если среди нарушителей окажутся граждане этой страны.
Ранее видео с танцами на проезжей части возле перекрестка Машинная — Ткачей появилось в интернете: на кадрах видно, что группа людей в нарядных костюмах и украшенных автомобилях отмечала свадьбу, остановив движение. В Госавтоинспекции Екатеринбурга сообщили, что официальных обращений по факту происшествия к ним не поступало.
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