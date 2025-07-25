25 июля 2025

Хоккеист из Екатеринбурга Данил Гущин стал игроком «Колорадо» топовой команды НХЛ

Екатеринбуржец Гущин перешел в «Колорадо Эвеланш» из «Сан-Хосе Шаркс»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
23-летнего хоккеиста выбрали третьем раунде драфта НХЛ в 2020 году
23-летнего хоккеиста выбрали третьем раунде драфта НХЛ в 2020 году Фото:

Российский нападающий из Екатеринбурга Данил Гущин стал игроком «Колорадо Эвеланш», перейдя из «Сан-Хосе Шаркс». Его обменяли со шведским хоккеистом Оскаром Олауссоном. Об этом сообщает официальный сайт «Колорадо».

«Хоккейный клуб „Колорадо Эвеланш“ объявил сегодня о том, что команда приобрела нападающего Данилу Гущина у „Сан-Хосе Шаркс“ в обмен на нападающего Оскара Олауссона», — говорится в сообщении клуба. По информации портала PuckPedia, после перехода 23-летний Гущин заключил с «Эвеланш» однолетний контракт с зарплатой 775 тысяч долларов.

Гущин был выбран «Сан-Хосе Шаркс» на драфте НХЛ 2020 года под общим 76-м номером. В главной лиге форвард дебютировал в сезоне 2022/23, а в прошлом сезоне провел за «Шаркс» 12 матчей и отдал одну результативную передачу. Значительно более ярко россиянин проявил себя в фарм-клубе «Сан-Хосе» в Американской хоккейной лиге (АХЛ), где набрал 51 очко (28 голов и 23 передачи) в 56 встречах. 

В ходе обмена между командами ЦСКА и «Автомобилист» последний получил права на Гущина. Сейчас он станет вторым российским хоккеистом в составе «Колорадо», где уже выступает Валерий Ничушкин. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский нападающий из Екатеринбурга Данил Гущин стал игроком «Колорадо Эвеланш», перейдя из «Сан-Хосе Шаркс». Его обменяли со шведским хоккеистом Оскаром Олауссоном. Об этом сообщает официальный сайт «Колорадо». «Хоккейный клуб „Колорадо Эвеланш“ объявил сегодня о том, что команда приобрела нападающего Данилу Гущина у „Сан-Хосе Шаркс“ в обмен на нападающего Оскара Олауссона», — говорится в сообщении клуба. По информации портала PuckPedia, после перехода 23-летний Гущин заключил с «Эвеланш» однолетний контракт с зарплатой 775 тысяч долларов. Гущин был выбран «Сан-Хосе Шаркс» на драфте НХЛ 2020 года под общим 76-м номером. В главной лиге форвард дебютировал в сезоне 2022/23, а в прошлом сезоне провел за «Шаркс» 12 матчей и отдал одну результативную передачу. Значительно более ярко россиянин проявил себя в фарм-клубе «Сан-Хосе» в Американской хоккейной лиге (АХЛ), где набрал 51 очко (28 голов и 23 передачи) в 56 встречах.  В ходе обмена между командами ЦСКА и «Автомобилист» последний получил права на Гущина. Сейчас он станет вторым российским хоккеистом в составе «Колорадо», где уже выступает Валерий Ничушкин. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...