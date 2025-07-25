Хоккеист из Екатеринбурга Данил Гущин стал игроком «Колорадо» топовой команды НХЛ

Российский нападающий из Екатеринбурга Данил Гущин стал игроком «Колорадо Эвеланш», перейдя из «Сан-Хосе Шаркс». Его обменяли со шведским хоккеистом Оскаром Олауссоном. Об этом сообщает официальный сайт «Колорадо».
«Хоккейный клуб „Колорадо Эвеланш“ объявил сегодня о том, что команда приобрела нападающего Данилу Гущина у „Сан-Хосе Шаркс“ в обмен на нападающего Оскара Олауссона», — говорится в сообщении клуба. По информации портала PuckPedia, после перехода 23-летний Гущин заключил с «Эвеланш» однолетний контракт с зарплатой 775 тысяч долларов.
Гущин был выбран «Сан-Хосе Шаркс» на драфте НХЛ 2020 года под общим 76-м номером. В главной лиге форвард дебютировал в сезоне 2022/23, а в прошлом сезоне провел за «Шаркс» 12 матчей и отдал одну результативную передачу. Значительно более ярко россиянин проявил себя в фарм-клубе «Сан-Хосе» в Американской хоккейной лиге (АХЛ), где набрал 51 очко (28 голов и 23 передачи) в 56 встречах.
В ходе обмена между командами ЦСКА и «Автомобилист» последний получил права на Гущина. Сейчас он станет вторым российским хоккеистом в составе «Колорадо», где уже выступает Валерий Ничушкин.
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