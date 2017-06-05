19:57 05 июня 2017 0

В ХМАО-Югре за коммуналку можно платить гораздо меньше Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Нижневартовска смогли самостоятельно снизить коммунальные тарифы, установленные управляющей компанией, и защитить свою позицию в суде. Жильцы девятиэтажного дома по улице Омской, 64 утверждают, что обслуживающая их муниципальная управляющая компания №1 целенаправленно завышала тарифы, исходя из соображений коммерческой выгоды. Собственники нашли способ платить за коммуналку меньше и официально закрепили это в положении. Об этом «URA.RU» сообщила Людмила Скачкова, один из лидеров инициативной группы жильцов.

По ее словам, конфликт с коммунальщиками начался из-за того, что управляющая компания не смогла отчитаться за ранее собранные и потраченные 7,2 млн рублей. Собственники провели собрание, где приняли решение снизить установленный УК №1 тариф на содержание и ремонт жилых помещений. Компания предлагала сумму 47,82 рублей за квадратный метр, тогда как владельцы путем расчетов утвердили другую цифру — 33,97 рублей.

«Мы снизили тариф на 13,85 рублей. Ровно столько стоит один квадратный метр „капитального ремонта“. На наш взгляд, неправильно включать эту часть в общую стоимость. Эти нужды оплачиваются отдельно. Дом ожидает капитального ремонта, и до его проведения управляющая компания никакими масштабными работами в нем заниматься не будет», — комментирует собеседница агентства.

Василий Баланюк убежден: скоро опыту Нижневартовска последуют и другие города в регионе Фото: Александр Елизаров © URA.RU

После понижения тарифа УК №1 обратилась в Нижневартовский городской суд с требованием признать решение жильцов незаконным. В обеих инстанциях ответчики сумели убедить суд в том, что коммунальщики не могут оспаривать решения собственников, так как являются всего лишь исполнителями.

«На суде представители управляющей компании №1 говорили, что нельзя принимать такого решения, иначе начнется цепная реакция и собственники других домов начнут массово снижать тарифы. Сейчас они (коммунальщики — ред.) якобы провели собрания в 16-м микрорайоне, где люди будто бы добровольно приняли решение о повышении тарифов. Мы написали заявления в Следственный комитет и прокуратуру. Это уголовно наказуемые деяния», — говорит Людмила Скачкова.

Как считает председатель городского общественного совета по вопросам ЖКХ «Альянс» Василий Баланюк, примеру собственников дома по ул. Омской в скором времени последуют владельцы квартир не только в Нижневартовске, но и в целом в Югре. Ситуация с установкой тарифов в населенных пунктах автономного округа везде аналогичная.

«Мы оказались под управлением монополистов, которых никто не выбирал. Сметы и расчеты оказались завышены. Они фальсифицируют протоколы собрания и навязывают свои утвержденные тарифы, пользуясь тем, что собственники малограмотные. Посредники между потребителем и поставщиком, по сути, не нужны. Сейчас мы предлагаем свою реформу ЖКХ. Разработана новая концепция тарифов, ее взяли в работу власти, команда нового главы города», — комментирует Баланюк.

По данным собеседника, коммунальный оборот системы ЖКХ Нижневартовска превышает городской бюджет (4,2 млрд рублей в 2017 году) в два раза.

Получить комментарии УК №1 на момент подготовки материала не удалось. В приемной гендиректора Валерия Аристова в понедельник не отвечали на звонки журналистов.