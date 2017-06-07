{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,67
Динамика за 2 недели
Евро 63,78
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
07 июня 2017
06 июня 2017
05 июня 2017
11:57  07 июня 2017 1

На ММК объявили конкурс фотографии. Победителям обещают деньги и славу

ММК. 85 лет. Магнитогорск, искры, ммк, металл, плавка, производство, домна, доменщик, доменная печь 9
Показать любовь к труду - одна из целей конкурсаФото: Илья Московец © URA.RU

Профсоюзная организация группы ММК проводит конкурс фотографии «Я в профсоюзе!» Победителей ждут денежные призы и поездка на областной конкурс, сообщили «URA.RU» в управлении информации компании.

Участие в конкурсе принимают работники комбината и обществ группы ММК, члены первичной профсоюзной организации группы.Главная цель — отразить будни и досуг человека труда, привлечь внимание к отношениям внутри коллектива, безопасности служащих специалистов,

Принимаются цветные и черно-белые фотографии. Свои работы можно отправить на номинации «Улыбка», «Безопасность превыше всего», «Наш активный коллектив», «С юбилеем, комбинат!». Главный денежный приз составит 5 тыс. рублей. Лучшие работы отправят на фотоконкурс Челябинской областной организации профсоюзов (ГМПР).

Конкурс пройдет с 1 по 22 июня.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров