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Главные новости Ямала
16:42  18 июля 2017 0

В Надым на День города приедет певец почти за два миллиона рублей

Благотворительный бал «Русская красавица». Екатеринбург, пьеха стас
Выступление Стаса Пьехи в Надыме обойдется бюджету в 1,9 млн рублейФото: Александр Мамаев © URA.RU

Власти Надыма выбрали артиста на 45-й День города. В сентябре на праздник приедет Стас Пьеха со своим коллективом. Об этом сообщается в документах «Надымской районной клубной системы», которая стала заказчиком выступления артиста, передает корреспондент «URA.RU». Звезду нашли через аукцион на сайте госзакупок, как того требует закон.

Концерт Пьехи должен состояться 2 сентября 2017 года во время городской уличной программы на площади у бульвара Стрижова и в зале «Прометей». Стоимость выступления — 1,9 млн рублей, оно будет оплачено из бюджета Надымского района. Организует визит артиста на Ямал индивидуальный предприниматель Дмитрий Кузьмин — он стал победителем аукциона.

Ранее власти Салехарда определились с артистами на День города, который в столице Ямала совпадет с днем выборов — 10 сентября. Там ждут группу «A-Dessa» (самый известный хит — «Женщина, я не танцую») и певицу Юлианну Караулову (песня «Внеорбитные»).

В 2016 году в Надыме на День города заказали через сайт госзакупок Анатолия Полотно и Федю Карманова.

Юлия Фролова
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