08:09 19 июля 2017 0

Ускорить запуск проекта заставляет угроза принятия новых санкций США Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Газпром» начал строительство второй нитки «Турецкого потока». По мнению экспертов, форсировать это событие российскую компанию заставляет высокая вероятность принятия новых санкций властями США.

«В законопроекте отдельно упоминаются экспортные газопроводы. Возможно, компания стремится максимально использовать имеющееся время и построить как можно больше», — полагает директор энергетического центра бизнес-школы «Сколково» Татьяна Митрова. По ее мнению «Газпром» выбирает меньшее из двух зол. С одной стороны, риск неполной загруженности второй нитки и непростых переговоров с Турцией и Европой. С другой — вероятность ничего не построить, если американцы примут очередные санкции, — передают «Ведомости».

Сейчас по дну Черного моря уже протянуто порядка 25 км трубы. Работы выполняет корабль Audacia швейцарской компании Allseas. Последние сутки судно движется со скоростью 0,1—0,15 узла в час (4—5 км в сутки) по маршруту, где ранее была проложена первая нитка «Турецкого потока».

10 июля министр энергетики Александр Новак заявил, что построено около 50 км газопровода по дну Черного моря и уточнил, что Турция пока не дала окончательного подтверждения точкам выхода газопровода на своей территории, но должна сделать это в ближайшее время.

Напомним, что проект «Турецкий поток» предусматривает строительство двух ниток газопровода пропускной способностью до 15,75 млрд кубометров каждая: одну — для Турции, вторую — для транзита в Европу. На данный момент заключено только межправительственное соглашение с Турцией о поставках газа по первой нитке.