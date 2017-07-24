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12:30  24 июля 2017 0

Энергетики придумали, как помочь тюменцам с заменой счетчиков

Пресс-тур по новым домам
Заменить приборы учета теперь можно быстрее и дешевлеФото: Анна Майорова © URA.RU

Энергетики предложили потребителям в Тюменской области заменить старый однофазный прибор учета электроэнергии на новый с предоставлением прибора. Сделать это можно с 24 июля. С инициативой выступили специалисты филиала АО «ЭК «Восток» из Тюменьэнергосбыта.

Причиной такого решения стало введение в заблуждение жителей региона со стороны представителей сторонних организаций, которые продают свои услуги по завышенной цене.

«Принято решение выйти на этот рынок и предложить свои услуги, которые будут гарантированно выполнены добросовестно и профессионально», — комментирует генеральный директор АО «ЭК «Восток» Максим Ромашев.

Ранее для замены прибора учета необходимо было его купить, найти и пригласить специалиста для замены, подать заявку на допуск для опломбировки. В таких случаях необходима особая внимательность, потому что не каждый тип счётчика подходит для эксплуатации и не каждый привлеченный специалист может квалифицированно выполнить работу по замене. В случае обращения в АО «ЭК «Восток» для замены прибора учёта клиент освобождает себя от необходимости выполнения всех этих действий и связанных с ними рисков, утверждают в компании.

Новая услуга комплексная: не нужно дополнительно приглашать специалиста для опломбировки. Процедура проводится одновременно в день замены ПУ, что экономит время.

Замена прибора учёта на однотарифный стоит 1 500 рублей, замена на двухтарифный прибор учёта — 2 000 рублей. Стоимость учитывает цену работ и самого прибора учета. Опломбировка производится бесплатно.

Счётчики, которые устанавливают специалисты АО «ЭК «Восток», имеют все необходимые сертификаты.

Потребителю необходимо позаботиться о том, чтобы доступ к электросчётчику был свободным. Подать заявку и оплатить услугу можно в Центрах обслуживания клиентов по адресам:

Неисправный теплопункт на Расточной, 15. Екатеринбург, счетчик, электричество, свет
Новая услуга комплексная: не нужно дополнительно приглашать специалиста для опломбировки
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

· Тюмень, ул. Герцена, 70, ул. Чернышевского, 1 кор. 3

· Тобольск ул. Строителей, 7. Для клиентов, проживающих на территории Тобольского района: с. Вагай, ул. Ленина, 16А и с. Уват, ул. Октябрьская, 64А.

· Ишим ул. Площадь Сенная, 2 и ул. Горького, 82

· Ялуторовск ул. Менделеева, 1 и ул. Свободы, 176

· Заводоуковск ул. Глазуновская, 10

Уточнить, нужно ли менять или поверять прибор учёта, можно в информационно-справочной службе по номеру 8-800-250-60-06. В меню нужно дождаться приветствия, затем нажать «3» и набрать номер лицевого счёта, по окончанию ввода нажать «звёздочку». Далее система выдаст дату срока поверки прибора учета. Автоматическая услуга доступна круглосуточно и бесплатно.

Отметим, что стоимость замены или установки прибора учёта предусматривает монтаж исключительно в типовое штатное место (типовые этажные щитки многоквартирных домов, щитки распределительные и монтажные многоквартирных и частных жилых домов с выделенным штатным местом под установку ПУ, и т. п.) не требующее реконструкции и дополнительных работ, а также материалов для их переоборудования.

На правах рекламы

Лев Истомин
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