01 мая 2025

Пришли целыми семьями: как в Тюмени прошла репетиция парада к 9 мая. Фоторепортаж

В Тюмени прошла первая репетиция парада к Дню победы
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за репетиции пришлось перекрыть часть улиц Тюмени
Из-за репетиции пришлось перекрыть часть улиц Тюмени Фото:

В Тюмени прошла торжественная репетиция прохождения войск, приуроченная к 9 мая. В шествии участвовали парадные расчеты подразделений Тюменского гарнизона и духовой оркестр. О том, как прошло мероприятие — в фоторепортаже URA.RU.

Это первая репетиция из двух, которая пройдет в Тюмени. Последняя запланирована на 6 мая. Из-за мероприятия часть центральных улиц оказалась перекрыта. Сотни горожан целыми семьями, несмотря на ветряную погоду вышли посмотреть, как пройдет праздничное шествие.

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В Тюмени прошла торжественная репетиция прохождения войск, приуроченная к 9 мая. В шествии участвовали парадные расчеты подразделений Тюменского гарнизона и духовой оркестр. О том, как прошло мероприятие — в фоторепортаже URA.RU. Это первая репетиция из двух, которая пройдет в Тюмени. Последняя запланирована на 6 мая. Из-за мероприятия часть центральных улиц оказалась перекрыта. Сотни горожан целыми семьями, несмотря на ветряную погоду вышли посмотреть, как пройдет праздничное шествие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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