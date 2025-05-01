Из-за репетиции пришлось перекрыть часть улиц Тюмени
В Тюмени прошла торжественная репетиция прохождения войск, приуроченная к 9 мая. В шествии участвовали парадные расчеты подразделений Тюменского гарнизона и духовой оркестр. О том, как прошло мероприятие — в фоторепортаже URA.RU.
Это первая репетиция из двух, которая пройдет в Тюмени. Последняя запланирована на 6 мая. Из-за мероприятия часть центральных улиц оказалась перекрыта. Сотни горожан целыми семьями, несмотря на ветряную погоду вышли посмотреть, как пройдет праздничное шествие.
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