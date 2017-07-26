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Главные новости Челябинской области
01:46  26 июля 2017 0

В центре Челябинска пьяный хулиган разбил голову известному музыканту. ВИДЕО

Музыкант Антон Бугаев госпитализирован с сотрясением мозгаФОТО: uyrgii.ru

В результате ночной драки возле бара в центре Челябинска в больнице с пробитой головой оказался заведующий эстрадным отделением Южноуральского института искусств им. Чайковского Антон Бугаев. Потасовка попала на камеры видеонаблюдения.

Инцидент произошел около двух часов ночи в понедельник, 24 числа. На кадрах видно как три молодых человека обращаются к сидящей возле бара девушке, но ее знакомый агрессивно отгоняет собеседников, с силой толкая одного из них, после чего парень бьется головой об асфальт и теряет сознание.

В редакцию «URA.RU» обратились друзья пострадавшего, сообщившие, что жертвой нападения стал челябинский педагог и музыкант Антон Бугаев. «Они шли с работы с 2 другими педагогами. На дороге сидела заплаканная девушка в рваных колготках. Они попытались ей помочь. Но на них наехали», — сообщил собеседник агентства.

По словам друга Бугаева, в данный момент «Весь Челябинск напрягся», чтобы поймать злоумышленника. Известно, что у пострадавшего музыканта диагностированы сотрясение мозга и черепно-мозговая травма.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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