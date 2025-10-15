Среди челябинских водителей появилась элита по размеру зарплат

В Челябинской области у водителей появилась своя элита по уровню зарплат. Как URA.RU рассказали в пресс-службе платформы «Авито Подработка», самыми оплачиваемыми стали экспедиторы.
«В третьем квартале больше всех на подработке получали водители-экспедиторы. Им предлагали в среднем 150,6 тысячи рублей в месяц. На втором месте по уровню вознаграждений — водители такси, которым предлагали в среднем 133 тысячи рублей», — заявили URA.RU в офисе «Авито Подработки».
Третью позицию в рейтинге высокооплачиваемых подработок заняли водители-курьеры со средним предложением в 119,4 тысячи рублей. Аналитики подчеркнули, что реальный доход исполнителя может варьироваться в зависимости от количества смен, города и специфики задач.
В большинстве сфер, где распространилась временная занятость, исполнителям стали предлагать в среднем более высокие вознаграждения. Наибольший их рост наметился в ритейле, ремонтных работах и логистике. В сегменте доставки и грузоперевозок предлагаемые суммы за подработку выросли на треть и достигли 129,8 тысячи рублей.
«На фоне растущего спроса заказчики готовы предлагать более высокие вознаграждения — особенно в массовых сегментах. Сфера услуг стала одним из наиболее популярных направлений для временной занятости», — заявил URA.RU директор сервиса «Авито Подработка» Сергей Яськин.
На постоянной занятости водители могут заработать меньше. Их медианная зарплата к октябрю достигла 110,2 тысячи рубле. Показатель стал одним из самых низких на Урале. При этом конкуренция за вакансии осталась высокой, составив семь резюме на место.
