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27 июля 2017
26 июля 2017
Главные новости Свердловской области
13:50  27 июля 2017 0

«Л’Этуаль» открыл флагманский магазин в Екатеринбурге

Магазин расположился на двух этажахФото: пресс-служба "Л'Этуаль"

Национальная сеть магазинов парфюмерии и косметики «Л’Этуаль» открыл новый двухэтажный универмаг в Екатеринбурге: уникальное пространство в формате New Luxury на территории торгово-развлекательного центра «Гринвич».

Интерьер флагманского магазина «Л’Этуаль» выполнен в стиле хай-тек, который демонстрирует высокую функциональность и комфорт, а также эстетику, присущую любой современной технологии: простоту формы и четкость линий. Комбинация холодного белого и черного глянцевого отвечает мировым трендам декора. Самый большой магазин «Л’Этуаль» в регионе создан с учетом всех последних тенденций.

Уникальное digital-пространство декорировано вертикальными LED-панелями, транслирующими оригинальный видеоряд, который позволяет в считанные секунды менять атмосферу магазина, оставаясь актуальным и новым для каждого покупателя.

Безупречные технические характеристики и высокое качество контента подчеркивают статус «Л’Этуаль», как лидера в новаторстве идей на рынке красоты.

Элегантный интерьер, стильное оформление, великолепный ассортимент располагают к выбору и наслаждению атмосферы красоты, а так же делают процесс совершения покупок сравнимым с релаксацией.

Новый магазин «Л’Этуаль» в ТРЦ «Гринвич» — это удобно, модно и красиво! Это место, где вы должны быть!

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Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На правах рекламы

Дарья Александрович
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