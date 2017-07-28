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14:59  28 июля 2017 1

В Югре подорожали деньги. Жители будут получать меньше

Деньги. Инфляция. Девальвация. Монеты. Бюджет. Наличка. Дефицит. Мелочь. Кэш. Сдача. Финансы. Рубль. Валюта. Кризис. Челябинск., рубль, деньги
В округе появились признаки дефляцииФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Югре утвердили новый прожиточный минимум на второй квартал 2017 года. Экономический показатель был утвержден сегодня, 28 июля, на заседании правительства Югры. Об этом сообщили в пресс-службе администрации ХМАО-Югры.

Утвержденный прожиточный минимум составит: в среднем на душу населения — 14,6 тыс. рублей, для трудоспособного населения — 15,2 тыс. рублей, для пенсионеров — 11,5 тыс. рублей, для детей — 13,9 тыс. рублей.

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Стоит отметить, что по отношению к прошлому году прожиточный минимум в регионе сократился. По итогам первого квартала 2016-го, в среднем на душу населения, этот показатель составлял 14,8 тыс. рублей, для трудоспособного населения — 15,4 тыс. рублей, для пенсионеров — 11,7 тыс. рублей, для детей — 14,3 тыс. рублей.

Глава департамента экономического развития Павел Сидоров рассказал «URA.RU», что уменьшение прожиточного минимума может быть связано с дефляцией.

Получить комментарий первого заместителя губернатора Югры Геннадия Бухтина, курирующего вопросы потребительского рынка, на момент создания материала не удалось — чиновник не ответил на звонок журналиста.

Заместитель директора департамента труда и занятости по ХМАО-Югре — Максим Новичков рассказал, что в регионе происходит частичная дефляция.

«По предоставленным органами статистики данным, средняя стоимость продуктов питания упала. Это и стало причиной уменьшения прожиточного минимума в регионе», — комментирует Максим Новичков.

Как сообщает пресс-служба Центробанка, ориентировочный уровень инфляции в целом по стране на 2017 год составит порядка 4,4 процента, что говорит об обесценивании денежных средств.

Цифры прожиточного минимума рассчитываются из динамики цен на основные продукты питания и предметы первой необходимости. Данный показатель используется при установлении и расчете различных мер социальной поддержки, а также учитывается работодателями при заключении трудовых договоров с работниками. В связи с инфляцией прожиточный минимум, как правило, увеличивается.

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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