Курганский завод зятя Лаврова за полгода удвоил чистую прибыль

За первое полугодие чистая прибыль фармацевтического завода «Синтез» составила 672,3 млн рублей, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. О рекордных финансовых результатах сообщает пресс-служба предприятия.
Выручка комбината за этот период увеличилась почти на 200 млн рублей и достигла 3 млрд 403 млн рублей. В компании эти результаты объясняют снижением издержек, повышением эффективности продаж и развитием экспорта. Так, за полгода закупки основных дистрибьюторов увеличились вдвое. ОАО «Синтез» начал осваивать новые рынки сбыта, в частности, приступил к поставкам в Афганистан (компания поставляет продукцию более чем в 15 стран).
«Мы провели большую работу по сокращению издержек за счет перехода на прямые контракты с поставщиками сырья. Сегодня около 90% субстанций „Синтез“ закупает напрямую у производителей», — пояснил руководитель производственного блока Marathon Pharma ООО «Марафон Групп» Андрей Загорский.
Президент «Марафон Групп» Александр Винокуров (зять министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова) считает, что выбранная стратегия развития выведет курганский фармкомбинат в лидеры рынка. «Действия, предпринятые управленческой командой „Синтеза“, позволили даже на чрезвычайно сложном рынке показать впечатляющую динамику изменений и добиться поистине рекордных результатов», — говорит он.
Блок-пакет акций (31%) предприятия «Синтез» президент инвестиционной компании «Марафон Групп», зять министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова Александр Винокуров, выкупил в феврале 2017 года. Второй пакет акций (почти 42%) принадлежит Ростеху через Нацимбио.