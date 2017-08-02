13:13 02 августа 2017 3

Мир изменится, когда такси поднимутся в небо Фото: Pixabay

Инженеры стартап-компании Volocopter создали летательный аппарат, который может стать первым в мире беспилотным такси, передает агентство Nation News. За разработку ухватился немецкий автогигант Daimler и вложил в проект 25 млн евро. После крупной инвестиции представители концерна вошли в наблюдательный совет Volocopter.

В летающем такси будет два посадочных места, а масса не сможет превышать 450 кг. Устройство работает на электрических двигателях, использующих литий-ионные батареи. Однако у разработки существуют недостатки: дальность полета составляет всего 27 километров. В компании уверены, что смогут улучшить модель к моменту выхода на рынок. Времени у разработчиков достаточно: лишь в 2030 года подобное такси появится на службе у горожан. Первой страной, где появится инновация, станут Объединенные Арабские Эмираты.

Демонстрация прототипа запланирована на конец текущего года. Как уточняет «Федеральное агентство новостей», средства от Daimler пойдут именно на создание роботизированного такси, но в Volocopter займутся развитием технологий для легковых автомобилей и грузовиков компании-инвестора.